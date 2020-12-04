Бэйл забил 200-й гол за карьеру. 57 – за «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл забил с пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЛАСКом (3:3).

Этот мяч стал 200-м в карьере 31-летнего валлийца и 57-м – за «Тоттенхэм». 105 голов Бэйл забил за «Реал», 33 – за сборную Уэльса, 5 – за «Саутгемптон».

Гол в ворота ЛАСКа – первый еврокубковый гол Бэйла за два года. 27 ноября 2018 года он забил «Роме» (2:0) в матче Лиги чемпионов.