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    Бэйл забил 200-й гол за карьеру. 57 – за «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл забил с пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЛАСКом (3:3).

    Этот мяч стал 200-м в карьере 31-летнего валлийца и 57-м – за «Тоттенхэм». 105 голов Бэйл забил за «Реал», 33 – за сборную Уэльса, 5 – за «Саутгемптон».

    Гол в ворота ЛАСКа – первый еврокубковый гол Бэйла за два года. 27 ноября 2018 года он забил «Роме» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

    • Ничья в Австрии обеспечила «Тоттенхэму» выход в плей-офф Лиги Европы.
    • Бэйл вернулся в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

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    Источник: Marca

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