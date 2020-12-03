Тренер «Ренна» Стефан – после поражения от «Краснодара»: «Мы вынесли большой урок из этих матчей»

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан поделился мыслями после поражения от «Краснодара» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Если говорить о позитивной стороне, то мы вынесли большой урок из этих матчей. Вместе с тем такой результат – это и большое разочарование, потому что уже несколько матчей мы играем на равных с нашими соперниками, но никак не можем добиться положительного результата.

Мы первый раз квалифицировались в групповую стадию Лиги чемпионов, для нас это огромный опыт. Игра на таком высоком уровне – это что-то новое. Каждый из нас поднял планку достаточно высоко, но этого, увы, не хватило, чтобы выйти из группы и продолжить играть в этом турнире.

Сегодня у нас было несколько моментов, которые мы снова не сумели довести до забитого гола, но сами пропустили гол в довольно безобидной ситуации. Мы ехали сюда не за ничьей. Конечно, мы хотели добиться победы, но игра продиктовала свои правила. Теперь мы сосредоточимся на нашем чемпионате.

Я верю, что эта череда неудач и нехватка положительного результата скоро подойдeт к концу. Конечно, сейчас присутствует некоторое сожаление. Взять хотя бы матч с «Челси», где до 90-й минуты счeт был ничейным, у нас была возможность заработать одно очко, но мы проиграли. Было также много шансов в первом матче против «Краснодара», но мы не реализовали свои моменты», – сказал Стефан.