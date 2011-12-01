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    Тренер «Ренна» Стефан – после поражения от «Краснодара»: «Мы вынесли большой урок из этих матчей»

    Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан поделился мыслями после поражения от «Краснодара» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Если говорить о позитивной стороне, то мы вынесли большой урок из этих матчей. Вместе с тем такой результат – это и большое разочарование, потому что уже несколько матчей мы играем на равных с нашими соперниками, но никак не можем добиться положительного результата.

    Мы первый раз квалифицировались в групповую стадию Лиги чемпионов, для нас это огромный опыт. Игра на таком высоком уровне – это что-то новое. Каждый из нас поднял планку достаточно высоко, но этого, увы, не хватило, чтобы выйти из группы и продолжить играть в этом турнире.

    Сегодня у нас было несколько моментов, которые мы снова не сумели довести до забитого гола, но сами пропустили гол в довольно безобидной ситуации. Мы ехали сюда не за ничьей. Конечно, мы хотели добиться победы, но игра продиктовала свои правила. Теперь мы сосредоточимся на нашем чемпионате.

    Я верю, что эта череда неудач и нехватка положительного результата скоро подойдeт к концу. Конечно, сейчас присутствует некоторое сожаление. Взять хотя бы матч с «Челси», где до 90-й минуты счeт был ничейным, у нас была возможность заработать одно очко, но мы проиграли. Было также много шансов в первом матче против «Краснодара», но мы не реализовали свои моменты», – сказал Стефан.

    • У «Ренна» одно очков в пяти турах ЛЧ.
    • Команда уже не поднимется выше последнего места в группе.
    • На следующей неделе французы сыграют с «Севильей».

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    Источник: «Чемпионат»

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