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  • «Краснодар» выложил фото из раздевалки после первой в истории победы в Лиге чемпионов

«Краснодар» выложил фото из раздевалки после первой в истории победы в Лиге чемпионов

3 декабря 2020, 07:23
9

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

После победы пресс-служба краснодарцев опубликовала фотографию с эмоциями футболистов в раздевалке.

«Эти парни добыли первую в истории клуба победу в основном турнире ЛЧ. Браво, команда», – гласит подпись к снимку.

  • «Краснодар» в этом сезоне дебютировал в группе Лиги чемпионов.
  • Благодаря победе над «Ренном» команда Мурада Мусаева гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги Европы.
  • Единственный гол в ворота французов забил Маркус Берг.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Краснодара»
Лига чемпионов Краснодар Ренн
Комментарии (9)
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Dgad
1606974949
Молодцы парни, хоть они выиграли в Еврокубках)
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mig28
1606975871
Достижение для Краснодара, поздравляю!! немного не повезло с севильей, в остальном молодцы!
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Добрый Бобер
1606976358
ПОЗ-ДРА-ВЛЯ-ЕМ!!!
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Январь 59
1606977813
Да это победа. Да это проход в евровесну. Но не ЛЧ ,а ЛЕ. Наверно в в ЛЧ-весна совсем не реально, не по силам быкам, в ЛЕ могут конкретно побороться. При всех сезонных неудачах, при бесконечных травмах, при судейско-административном произволе, не смотря на московских и питерских хейтеров, не смотря на насмешки всех остальных хейтеров, тем не менее пробились в евровесну из третьей корзины, заняли третье место. В общем никто на большее не рассчитывал, да надеялись да верили , да ругали за поражение а Испании, но в отличии от обласканых деньгами и судейско-административным ресурсом Зенита и не менее обласканый Локо, быки пробрались в евровесну. Поздравляю. Поздравляю .Поздравляю.
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Tsigan
1606984192
Фото из раздевалки это хорошо, но чтоб по весне также не мучаться на футбольном поле как это было минувшей осенью, нужно основательно укрепить некоторые позиции. Кайо освободить от занимаемой должности. Укрепить опорную зону, ни Газинский на Ольссон не справляются с ролью современного опорника. Даже в российском чемпионате можно найти путевых игроков. Бикфалви, Эль Кабир, Норманн.... Время для работы есть.
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Снег
1606988690
Молодцы! А потенциала в ЛЕ должно ещё хватить. Вперёд, бычары!
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portero
1606992025
Ой ребятки.... удачи в ЛЕ!!!
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zigbert
1606998481
Могли бы рассчитывать и на большее, если бы не та неудачная игра с Севильей.
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Пельш 1
1607070915
Ну и на какой ..уй этот лимит, если матч выиграли 8 (на поле) иностранцев и только трое русских (и то один в рамке)! Функционеры дебилы, а этот знаток футбола Газаев переобувается на раз, два... В 2013 он кричал что нужен лимит, а сейчас говорит, что уже не нужен. П,,,,,,утки!!!!
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