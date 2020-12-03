«Краснодар» выложил фото из раздевалки после первой в истории победы в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома обыграл «Ренн» со счетом 1:0.
После победы пресс-служба краснодарцев опубликовала фотографию с эмоциями футболистов в раздевалке.
«Эти парни добыли первую в истории клуба победу в основном турнире ЛЧ. Браво, команда», – гласит подпись к снимку.
- «Краснодар» в этом сезоне дебютировал в группе Лиги чемпионов.
- Благодаря победе над «Ренном» команда Мурада Мусаева гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги Европы.
- Единственный гол в ворота французов забил Маркус Берг.
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Источник: Официальный твиттер «Краснодара»