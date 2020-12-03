«Краснодар» выложил фото из раздевалки после первой в истории победы в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

После победы пресс-служба краснодарцев опубликовала фотографию с эмоциями футболистов в раздевалке.

«Эти парни добыли первую в истории клуба победу в основном турнире ЛЧ. Браво, команда», – гласит подпись к снимку.

«Краснодар» в этом сезоне дебютировал в группе Лиги чемпионов.

Благодаря победе над «Ренном» команда Мурада Мусаева гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги Европы.

гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги Европы. Единственный гол в ворота французов забил Маркус Берг.