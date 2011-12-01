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    «Краснодар» выложил фото из раздевалки после первой в истории победы в Лиге чемпионов

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

    После победы пресс-служба краснодарцев опубликовала фотографию с эмоциями футболистов в раздевалке.

    «Эти парни добыли первую в истории клуба победу в основном турнире ЛЧ. Браво, команда», – гласит подпись к снимку.

    • «Краснодар» в этом сезоне дебютировал в группе Лиги чемпионов.
    • Благодаря победе над «Ренном» команда Мурада Мусаева гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги Европы.
    • Единственный гол в ворота французов забил Маркус Берг.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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