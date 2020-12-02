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    Лига чемпионов. «Краснодар» обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги Европы

    Клуб из России впервые победил на групповом этапе текущего еврокубкового сезона. «Краснодар» на своем поле благодаря Маркусу Бергу обыграл французов.

    Теперь вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    «Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

    Краснодар (Россия) – Ренн (Франция) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Берг, 71.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Смольников, Рамирес, Вильена, Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 66), Газинский (Камболов, 87), Классон, Берг (Ари, 90).

    «Ренн»: Сален, Нямси, Да Сильва, Трюффер, Траоре, Н'Зонзи, Силики (Гренье, 65), Камавинга (Таит, 82), Буриго (Гбоу, 73), Доку, Юну (Ньянг, 65).

    Предупреждения: Рамирес, 23; Вандерсон, 28 – Н’Зонзи, 22; Силики, 54.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2020 22:48
    Комментарии117
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      Рейтинг: +2249

      кошмарик 1 минуту назад

      спасибо быкам! одни поддержали Россию...

      0
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      Рейтинг: +1931

      CSKA57 13 минут назад

      Скорей всего, среди команд, попавших в ЛЧ, Краснодар один и продолжит игру ЛЕ. Печально!

      1
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      ...
      Рейтинг: -263

      net zenit1967 > CSKA57 11 минут назад

      НО ВАМ ТО НАДО ПОСТАРАТЬСЯ!ЭТО ЗЕНИТУ ЗА ЕГО ПСОВЫХ ОТВЕТКА ПОШЛА!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1931

      CSKA57 > net zenit1967 10 минут назад

      Да, завтра будем стараться!

      1
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      Рейтинг: -263

      net zenit1967 > CSKA57 7 минут назад

      ВОТ ТАК ВОТ !ЗА ЧТО ФУТБОЛЕРАМ ПЛАТЯТ ТАК МНОГО?ПРОИГРАЛИ Х ВАМ!А НЕТ!ПОХОЖ !

      1
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      Рейтинг: +14919

      vka1970 15 минут назад

      быки супер!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2012

      Andrering87 22 минуты назад

      Краснодар с победой, молодцы)))!!!
      Для дебютного сезона неплохой результат...

      1
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      Рейтинг: +307

      Drapik 34 минуты назад

      Как не порадоваться? Единственная победа в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +3362

      Гавроша 47 минут назад

      Ну прямо в финал ЧМ вышли.

      -3
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      Рейтинг: -379

      alarm_иг > Гавроша 22 минуты назад

      Тупень. Там твой вИликий синит отсасывает по полной, а ты на ветке с Краснодаром сидишь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2012

      Andrering87 > Гавроша 20 минут назад

      Там твои бомжи уже 2 пустили.... Какие отговорки будут на этот раз, да и вообще в этом году... В том году бюджет.. У Брюгге бюджет меньше. .

      1
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      Рейтинг: +803

      Fusballer > alarm_иг 17 минут назад

      Да эти только в темах про другие клубы вякают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2012

      Andrering87 > Гавроша 14 минут назад

      Там уже третий залетел, позорище... Стыдно за зенит.....

      0
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      Рейтинг: -379

      alarm_иг > Andrering87 12 минут назад

      Питорские уже сгорели от стыда. И пропали. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +32

      SanchOo 1 час назад

      Рад за Краснодар! большие молодцы в дебютном сезоне не облажались! красавцы!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4432

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Краснодар с победой! игра была равная,на мой взгляд - но больше моментов было у быков...хоть одну команду увидим весной в ЛЕ точно...насчёт остальных большие сомнения...

      5
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      Рейтинг: +3437

      maygli 1 час назад

      Самое слабое звено в Краснодаре - Кабелла... порол хорошие моменты, косячил в передачах , частенько заигрывался и передерживал мяч, такое ощущение, что он просто не видит поле, когда мяч у него.

      -1
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      Рейтинг: +19287

      Боцман59rus > maygli 1 час назад

      Я пля...не понимаю, меня одного бомбит от пенальти назначенных в прошедшем туре

      0
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      Рейтинг: +1888

      PAREVG. 1 час назад

      Мои поздравления команде и болельщикам Краснодара!!!!!!!!!!!!!!

      5
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