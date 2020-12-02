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  • Лига чемпионов. «Краснодар» обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Лига чемпионов. «Краснодар» обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги Европы

2 декабря 2020, 22:48
103

Клуб из России впервые победил на групповом этапе текущего еврокубкового сезона. «Краснодар» на своем поле благодаря Маркусу Бергу обыграл французов.

Теперь вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Ренн (Франция) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Берг, 71.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Смольников, Рамирес, Вильена, Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 66), Газинский (Камболов, 87), Классон, Берг (Ари, 90).

«Ренн»: Сален, Нямси, Да Сильва, Трюффер, Траоре, Н'Зонзи, Силики (Гренье, 65), Камавинга (Таит, 82), Буриго (Гбоу, 73), Доку, Юну (Ньянг, 65).

Предупреждения: Рамирес, 23; Вандерсон, 28 – Н’Зонзи, 22; Силики, 54.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Краснодар Ренн
Комментарии (103)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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slavа0508
1606938532
Браво Краснодар!!!С первой столь долгожданной победой,,,Болелы всех наших клубов рады за вас,,,,
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житель СПб
1606938569
Ура, Краснодар! Спасибо!
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maior-60
1606938598
Поздравляю всех с тяжелой трудовой победой!
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bolel58
1606938652
Наконец-то, дождались. Ложка мёда в бочке говна. С победой, Краснодар!
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JTherry
1606939006
первый пошел!!! с победой!!! хоть за один российский клуб можно будет поболеть в евро-весне))
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_Marqella_
1606939016
Поздравляю Краснодар с победой , молодцы !!!!
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xkixerx
1606939022
Примите поздравления Быки!!! Наконец то прервали эту сраную серию России в европе! МОЛОДЦЫ!
Ответить
maygli
1606939492
Поздравляю "быков"!!!! Заслуженная рабочая победа! Молодцы! Кто выходит на поле за победой, чаще её и добивается!
Ответить
PAREVG.
1606940130
Мои поздравления команде и болельщикам Краснодара!!!!!!!!!!!!!!
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SanchOo
1606941077
Рад за Краснодар! большие молодцы в дебютном сезоне не облажались! красавцы!
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