Лига чемпионов. «Краснодар» обыграл «Ренн» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Клуб из России впервые победил на групповом этапе текущего еврокубкового сезона. «Краснодар» на своем поле благодаря Маркусу Бергу обыграл французов.

Теперь вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Ренн (Франция) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Берг, 71.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Смольников, Рамирес, Вильена, Кабелла, Вандерсон (Сулейманов, 66), Газинский (Камболов, 87), Классон, Берг (Ари, 90).

«Ренн»: Сален, Нямси, Да Сильва, Трюффер, Траоре, Н'Зонзи, Силики (Гренье, 65), Камавинга (Таит, 82), Буриго (Гбоу, 73), Доку, Юну (Ньянг, 65).

Предупреждения: Рамирес, 23; Вандерсон, 28 – Н’Зонзи, 22; Силики, 54.

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