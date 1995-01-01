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    Минспорт Мордовии готов обсудить с «Тамбовом» переезд клуба в Саранск

    Александр Савилов, министр спорта Республики Мордовия, прокомментировал возможный переезд «Тамбова» в Саранск. По словам политика, переговоров на текущий момент нет.

    «К нам никто с такими предложениями не обращался. Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион. Читали новости про их возможный переезд, но реальность такова, что со стороны клуба таких предложений в наш адрес не поступало. Поэтому разговоры преждевременны. Будет предложение — будем разговаривать», – сказал Савилов.

    • Игроки «Тамбова» из-за невыплат зарплаты могут бойкотировать ближайший матч со «Спартаком».
    • В «Тамбове» считают, что клуб спасет только переезд в другой город.
    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +548

      yurdin 1 час назад

      Заодно и название обсудят. "Сарамбов" или "Тамбосаранск". При равенстве голосов на "СсУЕФА" скинутся)))

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      Рейтинг: +10779

      Skull_Boy 1 час назад

      Регион сам должен под 50 млрд рублей, какой нахер там футбол, если свой клуб поднять не могут

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      Рейтинг: +2824

      Axe111 1 час назад

      Какой же стыд и позорище,помойка на рфс

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      Рейтинг: +19174

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Отдам котёнка в добрые руки...."

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      Рейтинг: +43504

      portero 2 часа назад

      И Тамбов станет мордовским волком??? Нереальная комбинация, если только появится реальный хозяин у клуба он выживет.
      Чинуши же зароют клуб в долги на помывке откатов для себя.

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