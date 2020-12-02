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  • Минспорт Мордовии готов обсудить с «Тамбовом» переезд клуба в Саранск

Минспорт Мордовии готов обсудить с «Тамбовом» переезд клуба в Саранск

2 декабря 2020, 19:15
6

Александр Савилов, министр спорта Республики Мордовия, прокомментировал возможный переезд «Тамбова» в Саранск. По словам политика, переговоров на текущий момент нет.

«К нам никто с такими предложениями не обращался. Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион. Читали новости про их возможный переезд, но реальность такова, что со стороны клуба таких предложений в наш адрес не поступало. Поэтому разговоры преждевременны. Будет предложение — будем разговаривать», – сказал Савилов.

  • Игроки «Тамбова» из-за невыплат зарплаты могут бойкотировать ближайший матч со «Спартаком».
  • В «Тамбове» считают, что клуб спасет только переезд в другой город.
  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (6)
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portero
1606926112
И Тамбов станет мордовским волком??? Нереальная комбинация, если только появится реальный хозяин у клуба он выживет. Чинуши же зароют клуб в долги на помывке откатов для себя.
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DOCTOR PENALTY
1606929769
"Отдам котёнка в добрые руки...."
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Axe111
1606930029
Какой же стыд и позорище,помойка на рфс
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Skull_Boy
1606930570
Регион сам должен под 50 млрд рублей, какой нахер там футбол, если свой клуб поднять не могут
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yurdin
1606930687
Заодно и название обсудят. "Сарамбов" или "Тамбосаранск". При равенстве голосов на "СсУЕФА" скинутся)))
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Иван Петров 1986
1606988542
Вот это все говорит о бардаке во всей россии. Пора что - то наверху менять.
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