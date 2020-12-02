Минспорт Мордовии готов обсудить с «Тамбовом» переезд клуба в Саранск

Александр Савилов, министр спорта Республики Мордовия, прокомментировал возможный переезд «Тамбова» в Саранск. По словам политика, переговоров на текущий момент нет.
«К нам никто с такими предложениями не обращался. Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион. Читали новости про их возможный переезд, но реальность такова, что со стороны клуба таких предложений в наш адрес не поступало. Поэтому разговоры преждевременны. Будет предложение — будем разговаривать», – сказал Савилов.
- Игроки «Тамбова» из-за невыплат зарплаты могут бойкотировать ближайший матч со «Спартаком».
- В «Тамбове» считают, что клуб спасет только переезд в другой город.
- Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
Источник: «Известия»