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  • Гендиректор «Тамбова» – о будущем команды: «Только переезд. Другого выхода не вижу»

Гендиректор «Тамбова» – о будущем команды: «Только переезд. Другого выхода не вижу»

1 декабря 2020, 09:53
15

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила, почему переезд в другой город – единственная возможность сохранить команду в РПЛ.

«Клуб Премьер-лиги объективно не может существовать в Тамбове. Даже если не брать в расчет финансовую сторону вопроса. Нет стадиона. Его до сих пор нет, и я думаю, что не будет такого стадиона, который отвечал бы требованиям регламента.

Поэтому, только переезд. Я другого выхода не вижу для клуба», – сказала Коновалова в эфире «Матч ТВ».

  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
  • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

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Футболисты «Тамбова», встречавшиеся с губернатором, пропустят матч со «Спартаком»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (15)
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rash1959
1606809308
Вообще то вокруг чего то (двора-завода-колхоза-города) строится клуб, стадион , прирастают болельщики. А этот тамбов искусственно рожденное существо без родителей и воспитателей. Для таких только детдом с вытекающими последствиями. Переездом тут не поможешь, можно только разорить бюджета другого города. Нужен настоящий ХОЗЯИН, тогда и в лесу на полянке игра пойдёт, и будет команда.
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ZEVS71
1606809871
Вот о чем думали перед началом сезона? Деньги с неба упадут?
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Nevsky_RU
1606811889
каждый год в РПЛ есть клубы с фин проблемами. И при этом с забавной настойчивостью некоторые функционеры скулят о расширении РПЛ. Её сокращать надо, до 12 клубов, а не расширять до 18.
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Fusballer
1606815933
Надо под крыло газпрома пойти и переехать куда-нибудь на юг.
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general.lizyukov
1606819205
А чего ж не построили? Там условия-то не самые страшные. Или на откаты не хватило?
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zigbert
1606831658
А ведь обещали реконструировать свой стадион.
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portero
1606835629
Кому вы нужны с долгами? Если только в РПЛ прописку сохраните....
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Hektor 84
1606895189
А выход один любительская лига. И играть можно на родном стадионе. Бабло уже поди попилили. Остались формальности. Дело в том кому вы нужны со своими проблемами? Вы то своему губернатору не нужны. Он молодец мужик. Не стал вас эмбрионов кормить баблом. В регионе и так проблем хватает и он вам сиську подрезал. Еще и пандемия, в общем сделал правильный выбор! Такой футбол нам не нужен. Вот бы все губернаторы так сделали с этими бюджетными кровопийцами. Не могут зарабатывать сами, получать прибыль и покрывать расходы добро пожаловать в ЛФК. И сомневаюсь что найдется какой нибудь регион который вас приютит.
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