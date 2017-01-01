Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Гендиректор «Тамбова» – о будущем команды: «Только переезд. Другого выхода не вижу»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила, почему переезд в другой город – единственная возможность сохранить команду в РПЛ.

    «Клуб Премьер-лиги объективно не может существовать в Тамбове. Даже если не брать в расчет финансовую сторону вопроса. Нет стадиона. Его до сих пор нет, и я думаю, что не будет такого стадиона, который отвечал бы требованиям регламента.

    Поэтому, только переезд. Я другого выхода не вижу для клуба», – сказала Коновалова в эфире «Матч ТВ».

    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
    • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

    Килин: «Губернатор бросил «Тамбов», мы никому не нужны. Настроены на бойкот матча со «Спартаком»

    Футболисты «Тамбова», встречавшиеся с губернатором, пропустят матч со «Спартаком»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80911
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru