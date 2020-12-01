Гендиректор «Тамбова» – о будущем команды: «Только переезд. Другого выхода не вижу»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила, почему переезд в другой город – единственная возможность сохранить команду в РПЛ.

«Клуб Премьер-лиги объективно не может существовать в Тамбове. Даже если не брать в расчет финансовую сторону вопроса. Нет стадиона. Его до сих пор нет, и я думаю, что не будет такого стадиона, который отвечал бы требованиям регламента.

Поэтому, только переезд. Я другого выхода не вижу для клуба», – сказала Коновалова в эфире «Матч ТВ».

Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

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