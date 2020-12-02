Алабой интересуются «Ювентус», «Челси», «ПСЖ». Игрок просит 15 миллионов в год

Защитник Давид Алаба не планирует продлевать контракт с «Баварией». За ним уже началась гонка как за свободным агентом, коим он станет летом.

Футболистом интересуются «Ювентус», «Челси», «ПСЖ». Уже идут переговоры с агентом Пини Захави. Алаба просит контракт на четыре года с зарплатой 15 миллионов евро в год.