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  • Алабой интересуются «Ювентус», «Челси», «ПСЖ». Игрок просит 15 миллионов в год

Алабой интересуются «Ювентус», «Челси», «ПСЖ». Игрок просит 15 миллионов в год

2 декабря 2020, 17:12
2

Защитник Давид Алаба не планирует продлевать контракт с «Баварией». За ним уже началась гонка как за свободным агентом, коим он станет летом.

Футболистом интересуются «Ювентус», «Челси», «ПСЖ». Уже идут переговоры с агентом Пини Захави. Алаба просит контракт на четыре года с зарплатой 15 миллионов евро в год.

  • Австриец играет в Мюнхене с 2009 года.
  • Он дважды брал с «Баварией» Лигу чемпионов.
  • С 2009 года Алаба выступает за сборную.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Ювентус ПСЖ Челси Алаба Давид
Комментарии (2)
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ySS
1606923398
Чего газпром ушами хлопает?)
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Maga Ingush
1606925875
По кайфу игрок. Думаю если бы не истикающийся контракт, он стоил бы млн 60-70
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