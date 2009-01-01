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    Алабой интересуются «Ювентус», «Челси», «ПСЖ». Игрок просит 15 миллионов в год

    Защитник Давид Алаба не планирует продлевать контракт с «Баварией». За ним уже началась гонка как за свободным агентом, коим он станет летом.

    Футболистом интересуются «Ювентус», «Челси», «ПСЖ». Уже идут переговоры с агентом Пини Захави. Алаба просит контракт на четыре года с зарплатой 15 миллионов евро в год.

    • Австриец играет в Мюнхене с 2009 года.
    • Он дважды брал с «Баварией» Лигу чемпионов.
    • С 2009 года Алаба выступает за сборную.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      ySS 31 минуту назад

      Чего газпром ушами хлопает?)

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