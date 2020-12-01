Лапорта хочет использовать слоган You’ll Never Walk Alone в академии «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который снова стал кандидатом на пост, хочет использовать в академии каталонского клуба девиз You’ll Never Walk Alone.
«Ла Масия будет сопровождать игроков под лозунгом You’ll Never Walk Alone», – говорится в заявлении на англоязычной версии сайта Лапорты.
- You’ll Never Walk Alone – знаменитая песня болельщиков «Ливерпуля».
- В конце октября должность президента «Барсы» покинул Жозеп Бартомеу.
- Он руководил клубом почти семь лет.
- Выборы нового президента состоится 24 января 2021 года.
Источник: сайт Жоана Лапорты