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    Лапорта хочет использовать слоган You’ll Never Walk Alone в академии «Барселоны»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который снова стал кандидатом на пост, хочет использовать в академии каталонского клуба девиз «Ливерпуля» You’ll Never Walk Alone.

    «Ла Масия будет сопровождать игроков под лозунгом You’ll Never Walk Alone», – говорится в заявлении на сайте Лапорты.

    • You’ll Never Walk Alone – знаменитая песня болельщиков «Липерпуля».
    • В конце октября должность президента «Барсы» покинул Жозеп Бартомеу.
    • Он руководил клубом почти семь лет.
    • Выборы нового президента состоится 24 января 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Жоана Лапорты

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