Мусаев: «Химки», «Севилья» – нет времени жить вчерашним днем. Мы это забыли»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» прокомментировал последние результаты команды.

— С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну — ключевой матч. Конечно, наши силы направлены на эту игру. Настрой максимальный. Нет времени жить вчерашним днем — «Химки», «Севилья». Мы это забыли. В спорте бывают сложные моменты. Наши мысли только о «Ренне» и как пройти дальше в Европу.

— Вы наверняка просматривали последние встречи «Ренна» в Лиге чемпионов и чемпионате Франции. Что изменилось в игре соперника по сравнению с первым матчем в гостях?

— Да, посмотрел много матчей. Глобальных изменений мы не увидели, команда играет мощно. Обладает рядом сильных футболистов. В последних матчах играет зло, с преимуществом. В том же матче с «Челси» не заслуживала поражение. Думаю, будут дополнительно мотивирована.

— Кто не сможет принять участие в матче против «Ренна»?

— Я не хотел бы говорить о наших потерях. Увидите завтра, – сказал Мусаев.