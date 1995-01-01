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    Мусаев: «Химки», «Севилья» – нет времени жить вчерашним днем. Мы это забыли»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» прокомментировал последние результаты команды.

    — С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну — ключевой матч. Конечно, наши силы направлены на эту игру. Настрой максимальный. Нет времени жить вчерашним днем — «Химки», «Севилья». Мы это забыли. В спорте бывают сложные моменты. Наши мысли только о «Ренне» и как пройти дальше в Европу.

    — Вы наверняка просматривали последние встречи «Ренна» в Лиге чемпионов и чемпионате Франции. Что изменилось в игре соперника по сравнению с первым матчем в гостях?

    — Да, посмотрел много матчей. Глобальных изменений мы не увидели, команда играет мощно. Обладает рядом сильных футболистов. В последних матчах играет зло, с преимуществом. В том же матче с «Челси» не заслуживала поражение. Думаю, будут дополнительно мотивирована.

    — Кто не сможет принять участие в матче против «Ренна»?

    — Я не хотел бы говорить о наших потерях. Увидите завтра, – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» проиграл семь из восьми последних матчей команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +289

      99-й 35 минут назад

      В том и проблема что забыли, а не извлекли урок

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      Рейтинг: +181

      Жорик секс обжорик > 99-й 2 минуты назад

      это контекст, из диалога с журналистом, полную версию диалога можно прочитать или посмотреть на сайте футбольного клуба.

      0
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      Рейтинг: +19169

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Забыть как страшный сон!!!

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      Рейтинг: +2618

      Dgad 1 час назад

      Удачи Краснодару, надо избежать детских ошибок в обороне, Ренн сейчас тоже проваливается в чемпионате, им не до Евровесны.

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