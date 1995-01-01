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    В «Спартаке» опровергли, что увольнение Газизова обойдется клубу в 3 миллиона

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отрицает, что неустойка в контракте генерального директора клуба Шамиля Газизова составляет 3 миллиона евро.

    «Слушайте, ну это фейк ньюс, не более того», – сказал Фетисов.

    • Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года.
    • Столичная команда делит лидерство в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом».

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    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»

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