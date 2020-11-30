В «Спартаке» опровергли, что увольнение Газизова обойдется клубу в 3 миллиона

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отрицает, что неустойка в контракте генерального директора клуба Шамиля Газизова составляет 3 миллиона евро.

«Слушайте, ну это фейк ньюс, не более того», – сказал Фетисов.

Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года.

Столичная команда делит лидерство в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом».

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Федун – о ситуации с Газизовым и Поповым: «Это наши внутренние дела»

Арустамян: «Не исключаю, что отставка Газизова может быть хоть завтра»

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