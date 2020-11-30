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    Форвард «Вулверхэмптона» Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом». Игрока прооперировали

    Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил перелом черепа в столкновении с защитником «Арсенала» Давидом Луисом в матче 10-го тура АПЛ. Мексиканца унесли с поля на носилках и отправили в больницу.

    «Рауль хорошо перенес операцию в лондонской больнице. Его навестила девушка Даниэла, сейчас он отдыхает. Хименес будет находиться под наблюдением врачей, пока не пойдет на поправку.

    Выражаем благодарность врачам «Арсенала», фельдшерам, персоналу больницы и хирургам, которые оказали своевременную помощь.

    Просим не беспокоить Рауля и его семью, пока не появятся обновления по его состоянию», – говорится в сообщении клуба.

    • Матч закончился победой «Вулверхэмптона» со счетом 2:1.

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    Источник: официальный сайт «Вулверхэмптона»

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