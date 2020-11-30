Форвард «Вулверхэмптона» Хименес получил перелом черепа в матче с «Арсеналом». Игрока прооперировали

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил перелом черепа в столкновении с защитником «Арсенала» Давидом Луисом в матче 10-го тура АПЛ. Мексиканца унесли с поля на носилках и отправили в больницу.
«Рауль хорошо перенес операцию в лондонской больнице. Его навестила девушка Даниэла, сейчас он отдыхает. Хименес будет находиться под наблюдением врачей, пока не пойдет на поправку.
Выражаем благодарность врачам «Арсенала», фельдшерам, персоналу больницы и хирургам, которые оказали своевременную помощь.
Просим не беспокоить Рауля и его семью, пока не появятся обновления по его состоянию», – говорится в сообщении клуба.
- Матч закончился победой «Вулверхэмптона» со счетом 2:1.
Источник: официальный сайт «Вулверхэмптона»