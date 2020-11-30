«Интер» может заменить Лаутаро форвардом «Вулверхэмтона» Хименесом

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может продолжить карьеру в «Интере».
По информации Calciomercatoweb, мексиканец может заменить в миланской команде Лаутаро Мартинеса.
Ранее сообщалось, что аргентинец решил сотрудничать с агентом Жорже Мендешем, чтобы сменить клуб.
Португалец, в свою очередь, ведет дела Хименеса и может помочь «Интеру» заменить Лаутаро другим своим клиентом.
Источник: Calciomercatoweb
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