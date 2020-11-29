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    «Интер» может заменить Лаутаро форвардом «Вулверхэмтона» Хименесом

    Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может продолжить карьеру в «Интере».

    По информации Calciomercatoweb, мексиканец может заменить в миланской команде Лаутаро Мартинеса.

    Ранее сообщалось, что аргентинец решил сотрудничать с агентом Жорже Мендешем, чтобы сменить клуб.

    Португалец, в свою очередь, ведет дела Хименеса и может помочь «Интеру» заменить Лаутаро другим своим клиентом.

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    Источник: Calciomercatoweb

    Итальянский портал о футболе. Принадлежит холдингу Nextmediaweb, который базируется в Риме. Аудитория в фейсбуке превышает 380 тысяч человек.

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