«Интер» может заменить Лаутаро форвардом «Вулверхэмтона» Хименесом

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может продолжить карьеру в «Интере».

По информации Calciomercatoweb, мексиканец может заменить в миланской команде Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что аргентинец решил сотрудничать с агентом Жорже Мендешем, чтобы сменить клуб.

Португалец, в свою очередь, ведет дела Хименеса и может помочь «Интеру» заменить Лаутаро другим своим клиентом.