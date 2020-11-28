Лаутаро хочет покинуть «Интер». Трансфером займется Мендеш

Ну ну 111 млн флаг в руки учитывая, что играет он, как мешок
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес собирается сменить команду, утверждает Marca.
По информации источника, заниматься поиском нового клуба для аргентинца будет агент Жорже Мендеш.
23-летний футболист рассчитывает, что португальцу удастся найти покупателя, который сможет удовлетворить финансовые требования «Интера».
- Сумма отступных в контракте форварда – 111 миллионов евро.
- Лаутаро выступает за «Интер» с лета 2018 года, сыграл 97 матчей, забил 36 голов и сделал 11 ассистов.