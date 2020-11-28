Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Лаутаро хочет покинуть «Интер». Трансфером займется Мендеш

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес собирается сменить команду, утверждает Marca.

    По информации источника, заниматься поиском нового клуба для аргентинца будет агент Жорже Мендеш.

    23-летний футболист рассчитывает, что португальцу удастся найти покупателя, который сможет удовлетворить финансовые требования «Интера».

    • Сумма отступных в контракте форварда – 111 миллионов евро.
    • Лаутаро выступает за «Интер» с лета 2018 года, сыграл 97 матчей, забил 36 голов и сделал 11 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10757

      Skull_Boy 12 минут назад

      Ну ну 111 млн флаг в руки учитывая, что играет он, как мешок

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80881
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru