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  • Черчесов – об идеальном составе на Евро: «Он написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться»

Черчесов – об идеальном составе на Евро: «Он написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться»

30 ноября 2020, 11:46
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него представление об идеальном составе команды на Евро-2020.

– Не поверим, если вы скажете, что не держите в уме прообраз стартового состава сборной на предстоящий чемпионат Европы.

– А вы наивны (улыбается). Для начала нам вообще нужно понять, состоится ли турнир в назначенный срок. Если мне память не изменяет, по изначальным раскладам он должен был стартовать в июне, а завершиться в июле 2020 года (улыбается). Но... Мне кажется, что решение теперь находится целиком и полностью во власти господа бога.

– Но вы же наверняка прикидываете для себя идеальный вариант? Этот футболист будет играть здесь, этого поставим сюда...

– Более того, этот вариант даже написан на бумаге. Написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться.

– На игроков?

– На обстоятельства. Мы с помощниками писали его сначала год назад, потом весной, а с недавнего времени перестали этим заниматься.

  • На Евро Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Серия сборной без побед насчитывает шесть матчей.
  • Черчесов работает с командой с августа 2016 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1606726829
Да знаем мы твой список - Джанаев, Шунин, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Жирков и т.д., короче одни дауны
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NewLife
1606727240
Пора в стол заявление об уходе тоже положить, чтобы всегда было под рукой.
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zra78
1606727502
А не злиться , потому что гл тренер не Черчес
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Боцман59rus
1606728249
Уйди сам,лысая физручелла
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vladimir-7
1606730888
Черчесов, достань листок бумаги и напиши: "Прошу уволить меня по собственному желанию". И все люди в России вздохнут с облегчением.
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Hektor 84
1606733150
Список тебе друзья агенты помогали писать, а не помощники. Дла зятя хоть место оставил? Пол спискабудет те кому давно за 30. Чабан молодежь не возьмет на турнир. А наша сборная с треском обсерется.
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Давид59
1606733920
Понятное дело, кто там в списке. Головин, Баринов, Миранчуки, Зобнин, Фернандес, Джикия, Кузяев, Гильерме. Эти сто пудов.
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Lester84
1606736078
Черчесов не злопамятный, он записывает на листик
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Aldo.CSKA
1606737269
Злиться потому что читать не умеет, т.к физрук
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Рубинище
1609860983
Сам признался в не компетенции.. Вызовут не сильнейших, а тех кто из списка годовалой давности.
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