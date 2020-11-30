Черчесов – об идеальном составе на Евро: «Он написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него представление об идеальном составе команды на Евро-2020.

– Не поверим, если вы скажете, что не держите в уме прообраз стартового состава сборной на предстоящий чемпионат Европы.

– А вы наивны (улыбается). Для начала нам вообще нужно понять, состоится ли турнир в назначенный срок. Если мне память не изменяет, по изначальным раскладам он должен был стартовать в июне, а завершиться в июле 2020 года (улыбается). Но... Мне кажется, что решение теперь находится целиком и полностью во власти господа бога.

– Но вы же наверняка прикидываете для себя идеальный вариант? Этот футболист будет играть здесь, этого поставим сюда...

– Более того, этот вариант даже написан на бумаге. Написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться.

– На игроков?

– На обстоятельства. Мы с помощниками писали его сначала год назад, потом весной, а с недавнего времени перестали этим заниматься.