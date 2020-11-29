Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Черчесов – об идеальном составе на Евро: «Он написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него представление об идеальном составе команды на Евро-2020.

    – Не поверим, если вы скажете, что не держите в уме прообраз стартового состава сборной на предстоящий чемпионат Европы.

    – А вы наивны (улыбается). Для начала нам вообще нужно понять, состоится ли турнир в назначенный срок. Если мне память не изменяет, по изначальным раскладам он должен был стартовать в июне, а завершиться в июле 2020 года (улыбается). Но... Мне кажется, что решение теперь находится целиком и полностью во власти господа бога.

    – Но вы же наверняка прикидываете для себя идеальный вариант? Этот футболист будет играть здесь, этого поставим сюда...

    – Более того, этот вариант даже написан на бумаге. Написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться.

    – На игроков?

    – На обстоятельства. Мы с помощниками писали его сначала год назад, потом весной, а с недавнего времени перестали этим заниматься.

    • На Евро Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Серия сборной без побед насчитывает шесть матчей.
    • Черчесов работает с командой с августа 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:46
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5740

      NewLife 3 минуты назад

      Пора в стол заявление об уходе тоже положить, чтобы всегда было под рукой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10760

      Skull_Boy 10 минут назад

      Да знаем мы твой список - Джанаев, Шунин, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Жирков и т.д., короче одни дауны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1472

      Klaido 13 минут назад

      для физрука единственный вариант не обделаться на Евро - это, чтобы УЕФА его отменил. С безыдейной трусливой тактикой "космоСтасика" сборная однозначно провалится. Нужен нормальный тренер, радеющий за сборную и понимающий, что такое футбол.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80881
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru