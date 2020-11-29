Черчесов – о критике: «Кто-то действует от незнания, кто-то – специально сотрясает воздух. Третьи работают по заказу»

лавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике.

«Я живу не в замкнутом пространстве. Громкие заголовки вижу, а на остальное у меня просто не хватает времени. С другой стороны, каждый имеет право на свое мнение. Поэтому пусть все говорят и пишут, что хотят. Возможно, у нас и были бы из-за этого проблемы, если бы мы на все обращали внимание.

Я прекрасно понимаю, что кто-то действует от незнания, кто-то – специально сотрясает воздух. Вполне допускаю, что третьи работают по заказу. Но осуждать никого я не буду, так как моя работа тоже подразумевает выбор. Вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Так и в оценке работы тренерского штаба и игры нашей сборной у каждого свой выбор», – сказал Черчесов.

Черчесов работает в сборной России с 2016 года.

Команда под его руководством не смогла выйти в лигу А Лиги наций.

Черчесов: «Я подвергся критике абсолютно справедливо»