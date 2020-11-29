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  • Черчесов – о критике: «Кто-то действует от незнания, кто-то – специально сотрясает воздух. Третьи работают по заказу»

Черчесов – о критике: «Кто-то действует от незнания, кто-то – специально сотрясает воздух. Третьи работают по заказу»

29 ноября 2020, 20:28
12

лавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике.

«Я живу не в замкнутом пространстве. Громкие заголовки вижу, а на остальное у меня просто не хватает времени. С другой стороны, каждый имеет право на свое мнение. Поэтому пусть все говорят и пишут, что хотят. Возможно, у нас и были бы из-за этого проблемы, если бы мы на все обращали внимание.

Я прекрасно понимаю, что кто-то действует от незнания, кто-то – специально сотрясает воздух. Вполне допускаю, что третьи работают по заказу. Но осуждать никого я не буду, так как моя работа тоже подразумевает выбор. Вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Так и в оценке работы тренерского штаба и игры нашей сборной у каждого свой выбор», – сказал Черчесов.

  • Черчесов работает в сборной России с 2016 года.
  • Команда под его руководством не смогла выйти в лигу А Лиги наций.

Черчесов: «Я подвергся критике абсолютно справедливо»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1606671631
Какой заказ, если ты реально физрук и жополиз
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Hektor 84
1606672938
Чабан бегом на передачу к Соловьеву!!!
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NewLife
1606674104
Чирий на теле нашего футбола.
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DOCTOR PENALTY
1606674211
Чё-то я тут прикинул: Черчесов как раз под все эти три параметра и подпадает. Ну если ещё только Губерниев.
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Fusballer
1606676567
"лавный тренер сборной России" - Славный, Плавный?
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Plyash
1606716712
У Стаса на лбу два класса нарисовано,хамьё необразованное.У нас же как,сразу после отставки клевать начинают,а пока нельзя.Так что давайте ждать ЧЕ-20,а там уже будет можно,потому что будет,за что...
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Давид59
1606722449
Хочу усатого спросить. Кто тут может по заказу критиковать? Это что предвыборная компания? Вечно у нас ищут "руку" то Госдепа, то Моссада.
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Боцман59rus
1606728648
Усатый у,е,п,о,к уйди
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