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    Черчесов: «Я подвергся критике абсолютно справедливо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что заслужил критику в свой адрес.

    – После вашего резонансного интервью было много чего сказано. В воздухе подвис вопрос: почему РФС вас не защитил?

    – Во-первых, меня не надо защищать. От чего? Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике абсолютно справедливо. Поэтому, думаю, здесь в этом плане вопросов не должно быть. Критика должна быть. Кстати, она бывает и после победных матчей, а после поражений, тем более таких резонансных, – это нормальное явление. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.

    • Во время интервью Черчесов угрожал Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».
    • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
    • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

    Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Чересчур эмоционально, но я постарался донести, что футбол не обманешь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1352

      almanev 4 минуты назад

      ну так сдерни накуй из сборной

      0
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      Рейтинг: +1898

      аларм дубль2 12 минут назад

      к в одном фильме говорили:пациент скорее мертв,чем жив!

      0
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      Рейтинг: +5137

      nik55 16 минут назад

      долго до тебя доходит

      1
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      Рейтинг: +1449

      Klaido 18 минут назад

      а для чего нужно было молоть языком всякую чушь и искать вокруг виноватых в трусливо выбранной тактике. непонятных расстановках и еще более странных заменах, что с Турками, что с Сербами?

      1
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      Рейтинг: +19119

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Остыл кавказец, одумался. Как выразился вчера Гончаренко, говно быстро остывает.

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