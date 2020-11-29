Черчесов: «Я подвергся критике абсолютно справедливо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что заслужил критику в свой адрес.

– После вашего резонансного интервью было много чего сказано. В воздухе подвис вопрос: почему РФС вас не защитил?

– Во-первых, меня не надо защищать. От чего? Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике абсолютно справедливо. Поэтому, думаю, здесь в этом плане вопросов не должно быть. Критика должна быть. Кстати, она бывает и после победных матчей, а после поражений, тем более таких резонансных, – это нормальное явление. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.

Во время интервью Черчесов угрожал Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».

«дать в *** [лицо]». ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.

Черчесов работает в сборной с 2016 года.

Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Чересчур эмоционально, но я постарался донести, что футбол не обманешь»