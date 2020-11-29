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Черчесов: «Я подвергся критике абсолютно справедливо»

29 ноября 2020, 17:41
39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что заслужил критику в свой адрес.

– После вашего резонансного интервью было много чего сказано. В воздухе подвис вопрос: почему РФС вас не защитил?

– Во-первых, меня не надо защищать. От чего? Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике абсолютно справедливо. Поэтому, думаю, здесь в этом плане вопросов не должно быть. Критика должна быть. Кстати, она бывает и после победных матчей, а после поражений, тем более таких резонансных, – это нормальное явление. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.

  • Во время интервью Черчесов угрожал Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».
  • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
  • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Чересчур эмоционально, но я постарался донести, что футбол не обманешь»

Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (39)
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DOCTOR PENALTY
1606661298
Остыл кавказец, одумался. Как выразился вчера Гончаренко, говно быстро остывает.
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almanev
1606662227
ну так сдерни накуй из сборной
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ilichkadr
1606663655
Ох, как не хочется 3.8 лямов евро терять!!!!
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за ЦСКА с 1980г
1606663981
Черчесов лучший тренер сборной за последние много лет(наверное со времён Романцева). Если я не прав, грамотно обоснуйте почему?
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за ЦСКА с 1980г
1606664044
..и так же,на ваш взгляд,кто сейчас может его заменить? и тоже обоснуйте..
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за ЦСКА с 1980г
1606664442
и ещё.. Дзюба-лучший футболист нашей сборной и ничто человеческое ему не чуждо.. и не надо лесть в его личную жизнь. Я,например, не лезу. У меня своя есть..
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за ЦСКА с 1980г
1606664566
тот кто ставит "-"не обосновав почему,тот по умолчанию со мной согласен,но боится ответных "-"
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NewLife
1606664816
Жаль, что наконечники стрел были из говна, а не из стали.
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житель СПб
1606665524
По-моему, человек попытался исправиться за свою некорректную речь раньше, и немного извинился.
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AZ
1606668822
этого самодовольного у6людка уже давно пора убрать... За сборную уже гораздо меньше людей болеет, пока этот лысый клоун там
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