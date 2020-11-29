Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Чересчур эмоционально, но я постарался донести, что футбол не обманешь»

Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Чересчур эмоционально, но я постарался донести, что футбол не обманешь»

29 ноября 2020, 14:31
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов описал идею своего интервью на «Матч ТВ». Он согласен, что беседа получилась эмоциональной.

«Определенный посыл мне удалось сделать во время телеинтервью. Пускай и чересчур эмоционально, но я постарался сделать так, чтобы все поняли, что футбол не обманешь. Для того чтобы двигаться вперед, каждый из нас должен хорошо понимать, кто он, что из себя представляет и на каком месте находится.

Ни в коем случае нельзя себя недооценивать, но и переоценка своих возможностей сильно вредит общему делу. Найти правильный баланс – это и есть одна из главных совместных задач тренерского штаба и футболистов», – сказал Черчесов.

  • Во время интервью Черчесов угрожал Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».
  • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
  • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1606651375
Ужас
Ответить
mutabor0992
1606656106
СтасеГ а ты кто???Фанаты ЦСКА тебя недооценили или переоценили?Точно не ошиблись с оценкой.Всем ведь в лицо не дашь.
Ответить
Алекс636363
1606662870
быдло с усами
Ответить
BRO_football
1606664451
Зато свои способности и свою важность Черчесов слишком переоценивает
Ответить
filosof sparty
1606664964
То есть Стас себе абсолютно не переоценивает)))
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1606665283
Саламыч лучший тренер сборной начиная с 2000х. Ошибся,когда Дзюбу отцепил,но с кем не бывает. А так он всё правильно делает!! Кто не согласен-обоснуйте! И предложите свою кандидатуру и тоже обоснуйте! А так просто пи..ить-не мешки ворочать..
Ответить
Fancyfall
1606716439
да и самого себя обманывать не надо...
Ответить
Hektor 84
1606718755
Болельщика тоже не обманешь. Пришло время уходить, чтоб сборная конкретно не опозорилась.
Ответить
Главные новости
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о текущем статусе команды
19:10
1
Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
2
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
2
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
2
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
9
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
12
Все новости
Все новости
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
9
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
12
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
10
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+