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    Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Чересчур эмоционально, но я постарался донести, что футбол не обманешь»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов описал идею своего интервью на «Матч ТВ». Он согласен, что беседа получилась эмоциональной.

    «Определенный посыл мне удалось сделать во время телеинтервью. Пускай и чересчур эмоционально, но я постарался сделать так, чтобы все поняли, что футбол не обманешь. Для того чтобы двигаться вперед, каждый из нас должен хорошо понимать, кто он, что из себя представляет и на каком месте находится.

    Ни в коем случае нельзя себя недооценивать, но и переоценка своих возможностей сильно вредит общему делу. Найти правильный баланс – это и есть одна из главных совместных задач тренерского штаба и футболистов», – сказал Черчесов.

    • Во время интервью Черчесов угрожал Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».
    • ЦСКА на этой неделе опубликовал заявление в адрес Черчесова, обратив внимание, что его считают физруком.
    • Черчесов работает в сборной с 2016 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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