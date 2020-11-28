Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    «Ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время». «Спартак» напомнил о годовщине смерти Маслаченко

    Сегодня, 29 ноября, прошло десять лет со дня смерти бывшего вратаря сборной СССР Владимира Маслаченко. «Спартак» опубликовал нарезку его комментаторских фраз. Видео доступно ниже.

    «Десять лет без Владимира Никитовича. Помним», – написали спартаковцы.

    • Маслаченко прожил 74 года.
    • Больше всего матчей за игровую карьеру он провел за «Спартак» (1962-1968 годы).
    • Маслаченко – победитель Евро-1960.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2020 23:06
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1880

      аларм дубль2 1 час назад

      вот это был комментатор!не чета нынешним!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4299

      playsh 1 час назад

      Вот несколько афоризмов Маслаченко из книги воспоминаний о нём.Это нечто.

      "Положа руку на сердце,доложу я Вам,судья не прав"
      "Надо,надо предлагать себя"
      "Левая,это хорошо повёрнутая правая"
      "Вратарь выпустил мяч из рук,и его пришлось добить"
      "Титов упал,просто набрав скорость и не успевая за своими ногами"
      "На все сто мимо получилось"
      "Опасная игра была,там вместе с мячом ноги ещё разные летали"
      "На всякий случай вратарь испугался"
      "И в этот неправильный момент судья останавливает игру свистком"
      "Забивай,я тебя умаляю"

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80855
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru