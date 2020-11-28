«Ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время». «Спартак» напомнил о годовщине смерти Маслаченко

вот это был комментатор!не чета нынешним!!
Сегодня, 29 ноября, прошло десять лет со дня смерти бывшего вратаря сборной СССР Владимира Маслаченко. «Спартак» опубликовал нарезку его комментаторских фраз. Видео доступно ниже.
«Десять лет без Владимира Никитовича. Помним», – написали спартаковцы.
- Маслаченко прожил 74 года.
- Больше всего матчей за игровую карьеру он провел за «Спартак» (1962-1968 годы).
- Маслаченко – победитель Евро-1960.
Десять лет без Владимира Никитовича.Помним. pic.twitter.com/FOrdkYvoLW— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 28, 2020