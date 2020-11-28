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    Директор «Химок» Ульянов: «Мирзов – это супер, находка. Будем вести переговоры со «Спартаком»

    Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов доволен, как вписался в команду Резиуан Мирзов. Его арендовали у «Спартака».

    «Мирзов — это супер, просто находка. Конечно, мы хотим оставить его в команде полноценно. От такого футболиста никто не откажется, поэтому, естественно, мы будем вести работу. Остальное — вопрос переговоров. Но желание у нас огромное», – сказал Ульянов.

    • «Химки» идут в таблице 11-ми.
    • Мирзов стоит на рынке 1,8 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 7 матчей, забил 3 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.11.2020 22:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4299

      playsh 1 час назад

      Губищи-то не раскатывай,понятно,отдан игрок не просто так,а что бы простоя не было.

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      Рейтинг: +19111

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Он и в Спартаке неплохо смотрелся, только тренеры почему-то ему не доверяли.

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