Директор «Химок» Ульянов: «Мирзов – это супер, находка. Будем вести переговоры со «Спартаком»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов доволен, как вписался в команду Резиуан Мирзов. Его арендовали у «Спартака».

«Мирзов — это супер, просто находка. Конечно, мы хотим оставить его в команде полноценно. От такого футболиста никто не откажется, поэтому, естественно, мы будем вести работу. Остальное — вопрос переговоров. Но желание у нас огромное», – сказал Ульянов.