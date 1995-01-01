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    РПЛ. Три гола Полоза позволили «Ростову» разгромить «Динамо» и опередить в таблице «Спартак»

    «Ростов» обыграл дома «Динамо» и поднялся на третье место. Хет-трик оформил Дмитрий Полоз.

    У «Динамо» получил травму и не смог продолжить игру Дмитрий Скопинцев. Москвичи впервые уступили при Сандро Шварце.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:0 – Полоз, 71 (с пенальти); 3:0 – Полоз, 74; 4:0 – Байрамян, 85; 4:1 – Моро, 90+1 (с пенальти).

    «Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Ерeменко (Павловец, 82), Тугарев (Альмквист, 82), Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз (Сохиев, 89).

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев (Плиев, 28), Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе (Грулев, 46), Фомин (Захарян, 84), Лесовой (Терехов, 84), Шиманьски, Моро, Комличенко (Тюкавин, 64).

    Предупреждения: Хаджикадунич, 56 – Шиманьски, 58; Плиев, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии47
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      Рейтинг: +43408

      portero 4 минуты назад

      Хоть Ростов радует!
      Ростов с победой!!!
      Ждем продолжения и без провалов.

      7
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      Рейтинг: +25684

      oyabun 6 минут назад

      Ростов приятно удивляет! Вроде и много сильных игроков распродали, а команда не посыпалась. Умеет Карпин из... ничего сделать конфетку. Силён!

      7
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      Рейтинг: +6442

      GoLenaStop 7 минут назад

      Хи-хи ,гляди, гляди! Мальчик-та как разрезвился (Золушка. 1947 год)...
      Байрамян, мальчик, давай, сделай свой хет-трик!
      Командам - СПАСИБО!
      Ростсельмаш!

      3
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      Рейтинг: +237

      ростов 100/100 11 минут назад

      Всех с победой !!! Честно когда узнал состав до игры думал что продуем. Слава Богу что ошибся. С ПОБЕДОЙ РОСТОВЧАН !!!

      8
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      Рейтинг: +2562

      aaaaahhhh 12 минут назад

      Ростов Молодцы!!!

      6
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      Рейтинг: +9465

      JTherry 16 минут назад

      Ростов с победой! для динамо началась "новая стадия "знакомства с Шварцем - после разгрома 1:4... может, и не по игре - но счет на табло... разгром – скорее стечение обстоятельств, когда один тренер, давно тренирующий свою команду, отлично прогнозирует, а второй только присматривается, разгромы возможны... играли два неудачника ЛЕ: обе команды слили свои матчи в квалификации слабым командам, обе команды, таким образом, показали значимость турниров...

      4
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      Рейтинг: +1444

      alll-333 16 минут назад

      Как приятно, когда в диалоге адекватные болельщики. Уверен: тут и динамовцы и ростовчане. И всё без оскорблений, все говорится по делу. А то грязь при других обсуждениях уже так надоела... Спасибо вам всем за культуру общения!!!

      11
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      Рейтинг: +1819

      prtcs 19 минут назад

      Cчёт-то, явно не по игре. Бывает такое.

      6
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      Рейтинг: +1869

      kazak161 21 минуту назад

      Ростов с победой, конечно два гола с пенальти нам помогли выйти вперед 2:0 да и Динамо свои возможности не использовали а потом Ростов просто уже добивал соперника, в общем сегодня у Динамо был не их день или вечер!

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      Рейтинг: +4826

      Krossmen73 22 минуты назад

      Добротный интересный матч получился.Ростов победил по делу. Дончане и атаковали поострей и владели инициативой.Динамо было похоже на само себя лишь временами.Да и стопроцентных моментов им создать так по сути и не удалось.Судья отработал отлично.Ни к одному пенальти вопросов нет.Ростов и Карпина и всех поклонников южан с победой!

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