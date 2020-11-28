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  • РПЛ. Три гола Полоза позволили «Ростову» разгромить «Динамо» и опередить в таблице «Спартак»

РПЛ. Три гола Полоза позволили «Ростову» разгромить «Динамо» и опередить в таблице «Спартак»

28 ноября 2020, 20:55
58

«Ростов» обыграл дома «Динамо» и поднялся на третье место. Хет-трик оформил Дмитрий Полоз.

У «Динамо» получил травму и не смог продолжить игру Дмитрий Скопинцев. Москвичи впервые уступили при Сандро Шварце.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:0 – Полоз, 71 (с пенальти); 3:0 – Полоз, 74; 4:0 – Байрамян, 85; 4:1 – Моро, 90+1 (с пенальти).

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Ерeменко (Павловец, 82), Тугарев (Альмквист, 82), Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз (Сохиев, 89).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Плиев, 28), Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе (Грулев, 46), Фомин (Захарян, 84), Лесовой (Терехов, 84), Шиманьски, Моро, Комличенко (Тюкавин, 64).

Предупреждения: Хаджикадунич, 56 – Шиманьски, 58; Плиев, 69.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Спартак Полоз Дмитрий
Комментарии (58)
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Просто-333
1606586460
Обидное поражение, но иногда ушат холодной воды даже полезен. Динамо- не унывать! Ростов с победой. Карпин очередной раз доказал, что альтернативы ему среди российских тренеров нет.
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ySS
1606586531
С победой, ростовчане! Надеюсь, Полоза прорвет на голы)
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ivany4
1606586966
Если сыграл вничью со Спартаком, то не стоит строить воздушные замки.))) Степашин, ау-у!!! Валера матереет от сезона к сезону. Из ничего, лепит команду. Похоже у него и мертвые скоро играть начнут.)) С победой, Ростов!
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GoLenaStop
1606587253
Интересный матч. Начался с давления Динамо, а ростовчане МАСТЕРСКИ заработали пеналь, который изменил игру... А мысль обогнать Спартак любым способом (т.е. выиграть в Ростове-на-Дону) придали нервозность действиям Динамо, чем Ростсельмаш и воспользовался... Пасиба за хет-3, Дима! С такими поползновениями есть надежда на движение вперед. Динамо - молодцы, спасибо за игру до упора! РОСТСЕЛЬМАШ!!!!
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Krossmen73
1606587455
Добротный интересный матч получился.Ростов победил по делу. Дончане и атаковали поострей и владели инициативой.Динамо было похоже на само себя лишь временами.Да и стопроцентных моментов им создать так по сути и не удалось.Судья отработал отлично.Ни к одному пенальти вопросов нет.Ростов и Карпина и всех поклонников южан с победой!
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kazak161
1606587501
Ростов с победой, конечно два гола с пенальти нам помогли выйти вперед 2:0 да и Динамо свои возможности не использовали а потом Ростов просто уже добивал соперника, в общем сегодня у Динамо был не их день или вечер!
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Просто-333
1606587781
Как приятно, когда в диалоге адекватные болельщики. Уверен: тут и динамовцы и ростовчане. И всё без оскорблений, все говорится по делу. А то грязь при других обсуждениях уже так надоела... Спасибо вам всем за культуру общения!!!
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ростов 100/100
1606588076
Всех с победой !!! Честно когда узнал состав до игры думал что продуем. Слава Богу что ошибся. С ПОБЕДОЙ РОСТОВЧАН !!!
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oyabun
1606588429
Ростов приятно удивляет! Вроде и много сильных игроков распродали, а команда не посыпалась. Умеет Карпин из... ничего сделать конфетку. Силён!
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portero
1606588521
Хоть Ростов радует! Ростов с победой!!! Ждем продолжения и без провалов.
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