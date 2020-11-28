РПЛ. Три гола Полоза позволили «Ростову» разгромить «Динамо» и опередить в таблице «Спартак»

«Ростов» обыграл дома «Динамо» и поднялся на третье место. Хет-трик оформил Дмитрий Полоз.

У «Динамо» получил травму и не смог продолжить игру Дмитрий Скопинцев. Москвичи впервые уступили при Сандро Шварце.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:0 – Полоз, 71 (с пенальти); 3:0 – Полоз, 74; 4:0 – Байрамян, 85; 4:1 – Моро, 90+1 (с пенальти).

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Ерeменко (Павловец, 82), Тугарев (Альмквист, 82), Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз (Сохиев, 89).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Плиев, 28), Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе (Грулев, 46), Фомин (Захарян, 84), Лесовой (Терехов, 84), Шиманьски, Моро, Комличенко (Тюкавин, 64).

Предупреждения: Хаджикадунич, 56 – Шиманьски, 58; Плиев, 69.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ