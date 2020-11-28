Глушаков: «Черчесов так и не смог четко объяснить, почему я пропустил ЧМ-2018»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что до сих пор не понимает, почему его не включили в заявку сборной России на ЧМ-2018.

– Обиды на главного тренера сборной не осталось за то, что не взял вас на домашний ЧМ?

– Обиды – нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм «на уколах», был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил.

Россия на домашнем мундиале дошла до 1/4 финала.

Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.

Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.

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