Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Глушаков: «Черчесов так и не смог четко объяснить, почему я пропустил ЧМ-2018»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что до сих пор не понимает, почему его не включили в заявку сборной России на ЧМ-2018.

    – Обиды на главного тренера сборной не осталось за то, что не взял вас на домашний ЧМ?

    – Обиды – нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм «на уколах», был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил.

    • Россия на домашнем мундиале дошла до 1/4 финала.
    • Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.

    Глушаков – о невызове Дзюбы в сборную: «Не думаю, что это решение только Черчесова»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19356

      Боцман59rus 6 минут назад

      Ох и чудик ты Дениска)>)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      RJM555 10 минут назад

      Вот кто ты такой, чтобы тебе обьяснять, да еще "четко", как человек ты просто ничтожество ну а как футболист(даже язык не поварачивается) ты просто ВЫСОХШЕЕ дерево

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Михаил_Боярский 21 минуту назад

      Пополамыч вообще ничего четко объяснить не может. Чего стоят комментарии по поводу последних провальных трех игр.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11195

      alarm 22 минуты назад

      рыло потому что)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5091

      vladik12 31 минуту назад

      Ты гнилой человек, Денис. Такие на крупном турнире, когда команда существует сама в себе в течение месяца, не нужны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6638

      Hektor 84 46 минут назад

      А что самому понять не дано?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3493

      TOMSON 58 минут назад

      Потому что ты средний игрок и практически все свои важные матчи провалил. На тебя возлагали надежды, а ты их не оправдывал.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80855
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru