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  • Глушаков: «Черчесов так и не смог четко объяснить, почему я пропустил ЧМ-2018»

Глушаков: «Черчесов так и не смог четко объяснить, почему я пропустил ЧМ-2018»

28 ноября 2020, 11:50
8

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что до сих пор не понимает, почему его не включили в заявку сборной России на ЧМ-2018.

– Обиды на главного тренера сборной не осталось за то, что не взял вас на домашний ЧМ?

– Обиды – нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм «на уколах», был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил.

  • Россия на домашнем мундиале дошла до 1/4 финала.
  • Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
  • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.

Глушаков – о невызове Дзюбы в сборную: «Не думаю, что это решение только Черчесова»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Россия Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Hektor 84
1606554475
А что самому понять не дано?
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vladik12
1606555342
Ты гнилой человек, Денис. Такие на крупном турнире, когда команда существует сама в себе в течение месяца, не нужны.
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Михаил_Боярский
1606555935
Пополамыч вообще ничего четко объяснить не может. Чего стоят комментарии по поводу последних провальных трех игр.
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RJM555
1606556583
Вот кто ты такой, чтобы тебе обьяснять, да еще "четко", как человек ты просто ничтожество ну а как футболист(даже язык не поварачивается) ты просто ВЫСОХШЕЕ дерево
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Боцман59rus
1606556823
Ох и чудик ты Дениска)>)
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Ганнибал Лектор
1606557937
Наверное, потому что ты - дно, денис
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Smoking_dog
1606560391
Потому,что Иуда ты
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DOCTOR PENALTY
1606566353
Черчесову ещё сложнее было бы объяснить, если бы ты попал на ЧМ.
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