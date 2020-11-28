Глушаков – о невызове Дзюбы в сборную: «Не думаю, что это решение только Черчесова»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с публикацией интимного видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– В последних матчах сборной не было Дзюбы. Когда игрока отстраняют от клуба или сборной по неспортивным причинам – это...

– Есть спортивная составляющая, по ней и нужно определять качества игрока. Футбол – это одно, а личная жизнь – другое. Никого не должно волновать, что происходит за забором твоего дома.

– То есть, если бы вы были тренером сборной, вы бы в нынешней ситуации позвали его в команду?

– Я отвечу так: есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть еще люди. При всем уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение. Конечно, я могу ошибаться, но это мое мнение.

Возможно, были какие-то рекомендации, почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. Черчесов, наверное, все взвесил – в итоге было принято такое решение.

Насколько оно повлияло на результат, сейчас сказать невозможно. А про то, что личная жизнь не должна влиять на спортивную составляющую, я уже сказал выше. Если речь не идет о каких-то незаконных вещах.

– Имеет ли право игрок после такой истории оставаться капитаном сборной?

– Когда я буду главным тренером, тогда и буду думать над вот такими сложными ситуациями. И опять же: вдруг кто-то выше мне скажет, что нельзя давать капитанскую повязку тому или иному игроку. Это работа в структуре.

Как бы то ни было, я не собираюсь хайповать на Дзюбе. Это его жизнь и судьба. Если бы СМИ не подогревали эту тему, то не было бы такого резонанса. Скажу так: просто так никто ничего не будет делать.