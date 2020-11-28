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    Глушаков – о невызове Дзюбы в сборную: «Не думаю, что это решение только Черчесова»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с публикацией интимного видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    – В последних матчах сборной не было Дзюбы. Когда игрока отстраняют от клуба или сборной по неспортивным причинам – это...

    – Есть спортивная составляющая, по ней и нужно определять качества игрока. Футбол – это одно, а личная жизнь – другое. Никого не должно волновать, что происходит за забором твоего дома.

    – То есть, если бы вы были тренером сборной, вы бы в нынешней ситуации позвали его в команду?

    – Я отвечу так: есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть еще люди. При всем уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение. Конечно, я могу ошибаться, но это мое мнение.

    Возможно, были какие-то рекомендации, почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. Черчесов, наверное, все взвесил – в итоге было принято такое решение.

    Насколько оно повлияло на результат, сейчас сказать невозможно. А про то, что личная жизнь не должна влиять на спортивную составляющую, я уже сказал выше. Если речь не идет о каких-то незаконных вещах.

    – Имеет ли право игрок после такой истории оставаться капитаном сборной?

    – Когда я буду главным тренером, тогда и буду думать над вот такими сложными ситуациями. И опять же: вдруг кто-то выше мне скажет, что нельзя давать капитанскую повязку тому или иному игроку. Это работа в структуре.

    Как бы то ни было, я не собираюсь хайповать на Дзюбе. Это его жизнь и судьба. Если бы СМИ не подогревали эту тему, то не было бы такого резонанса. Скажу так: просто так никто ничего не будет делать.

    • Дзюбу убрали из состава сборной после публикации видео, на котором он занимается мастурбацией.
    • Россияне без форварда ни разу не победили в трех матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2004

      Дедуктор 19 минут назад

      Дениска очень точно, хотя и очень осторожно, обрисовал ситуацию. В принципе, прав.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6638

      Hektor 84 43 минуты назад

      Шлюбе давно не место в сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9566

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Еще один любитель давать интервью нарисовался , как же без него то (((

      3
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      ...
      Рейтинг: +1873

      аларм дубль2 > Persona_non_Grata 1 час назад

      да уж!это как здесь на сайте аларм любит рисоваться и клонами своими и собой!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1145

      зинет недоклуб 1 час назад

      зенет помоище

      4
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    • ...
      Рейтинг: -1145

      зинет недоклуб 1 час назад

      стыдно за помойку зенет клуб дрочил и геев

      5
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