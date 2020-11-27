Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрока «Престона» Фишера дисквалифицировали на три матча. Во время игры он трогал половой член соперника

Игрока «Престона» Фишера дисквалифицировали на три матча. Во время игры он трогал половой член соперника

27 ноября 2020, 23:40
9

FA наказала футболиста «Престона» Дарнелла Фишера тремя матчами дисквалификации за агрессивное поведение. В игре Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдэй» (1:0) футболист дважды трогал за член игрока соперника Каллума Паттерсона. Фото доступно ниже.

Во время игры Фишер никак не был наказан судьями, итоговое решение FA вынесла на основе кадров трансляции.

  • «Престон» идет в Чемпионшипе на 15-м месте.
  • 26-летний защитник Фишер стоит на рынке 800 тысяч евро.
  • Фишер дважды брал чемпионат Шотландии с «Селтиком».

Источник: The Guardian
Англия. Чемпионшип Престон Фишер Дарнелл
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1606509826
У Престона свой Артёмка Дзю есть.
Ответить
BRO_football
1606512185
Как так можно? Дисквалифицировать игрока за то, что трогал за член соперника! Гомофобия! Дискриминация! Да ещё и чернокожего! Это совсем на Англию не похоже!
Ответить
NewLife
1606514220
зюба жаждет встречи синита с Престоном.
Ответить
Михаил_Боярский
1606514476
А как же блм и толерастия?)
Ответить
rammax fcsm
1606517071
дать адрес аларма.....
Ответить
Мага 13
1606518218
так ведь и Дзюба тоже за член трогал, правда за свой, но его почему-то не дисквалифицировали, налицо двойные стандарты!)))
Ответить
KOLBIS
1606538895
Ну сейчас всех дисквалификаторов объявят гомофобами и заставят преклоняться на одно колено...
Ответить
SunRomeS
1606549553
Предали европейские ценности....Санкции наложить! Самые жесткие санкции!!!
Ответить
Главные новости
Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
1
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
1
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
8
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
12
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
Все новости
Все новости
Фото«Астон Вилла» усилила оборону участником ЧМ-2026
21 августа
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+