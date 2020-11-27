Игрока «Престона» Фишера дисквалифицировали на три матча. Во время игры он трогал половой член соперника

FA наказала футболиста «Престона» Дарнелла Фишера тремя матчами дисквалификации за агрессивное поведение. В игре Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдэй» (1:0) футболист дважды трогал за член игрока соперника Каллума Паттерсона. Фото доступно ниже.
Во время игры Фишер никак не был наказан судьями, итоговое решение FA вынесла на основе кадров трансляции.
- «Престон» идет в Чемпионшипе на 15-м месте.
- 26-летний защитник Фишер стоит на рынке 800 тысяч евро.
- Фишер дважды брал чемпионат Шотландии с «Селтиком».
Источник: The Guardian