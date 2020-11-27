Друг Марадоны Вентура: «Диего умер в бедности, у него украли почти все»

Аргентинский журналист Луис Вентура, друживший с Диего Марадоной, раскрыл финансовое состояние экс-игрока. По словам Вентуры, тренер жил только на зарплату в «Химнасии и Эсгриме», которую возглавлял.

«У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти всe, а остальное он отдал сам», – цитирует Вентуру «Чемпионат» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.