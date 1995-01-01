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    Друг Марадоны Вентура: «Диего умер в бедности, у него украли почти все»

    Аргентинский журналист Луис Вентура, друживший с Диего Марадоной, раскрыл финансовое состояние экс-игрока. По словам Вентуры, тренер жил только на зарплату в «Химнасии и Эсгриме», которую возглавлял.

    «У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти всe, а остальное он отдал сам», – цитирует Вентуру «Чемпионат» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    • Ранее стало известно о планах назвать домашний стадион «Наполи» в честь аргентинца.
    • Марадона до болезни возглавлял «Химнасию» из Ла-Платы.
    • Текущий розыгрыш чемпионата Аргентины переименуют в честь Марадоны.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8769

      alex1951 1 час назад

      оттого и умер.
      проклятые гады.
      плевать кого грабить.

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