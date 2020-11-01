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    Ибрагимович может возобновить международную карьеру. Он встретился с главным тренером сборной

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович планирует возобновить выступления за сборную, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.

    39-летний форвард встретился с главным тренером сборной Янне Андерсоном и обсудил возможное возобновление международной карьеры.

    «Когда Златан сообщил, что хочет вернуться в сборную, нужно было встретиться с ним как можно скорее. Рад, что все прошло так быстро. Встреча получилась продуктивной, мы продолжаем вести диалог», – сказал главный тренер сборной Швеции.

    • Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016.
    • Златан забил 10 мячей в шести матчах текущего сезона Серии А.
    • В октябре ему исполнилось 39 лет.

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    Источник: Федерация футбола Швеции

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      BlackMurderDeco 53 минуты назад

      Да этот швед способен играть до 50 лет

      0
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      Рейтинг: +5024

      "supermax" 3 часа назад

      За молодежку аха:D

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