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  • Ибрагимович может возобновить международную карьеру. Он встретился с главным тренером сборной

Ибрагимович может возобновить международную карьеру. Он встретился с главным тренером сборной

27 ноября 2020, 08:16
4

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович планирует возобновить выступления за сборную, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.

39-летний форвард встретился с главным тренером сборной Янне Андерсоном и обсудил возможное возобновление международной карьеры.

«Когда Златан сообщил, что хочет вернуться в сборную, нужно было встретиться с ним как можно скорее. Рад, что все прошло так быстро. Встреча получилась продуктивной, мы продолжаем вести диалог», – сказал главный тренер сборной Швеции.

  • Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016.
  • Златан забил 10 мячей в шести матчах текущего сезона Серии А.
  • В октябре ему исполнилось 39 лет.

Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз

Источник: Федерация футбола Швеции
Италия. Серия А Милан Швеция Ибрагимович Златан Андерссон Янне
Комментарии (4)
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"supermax"
1606455159
За молодежку аха:D
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BlackMurderDeco
1606465101
Да этот швед способен играть до 50 лет
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Дядя Серёжа
1606470891
Я бы посмотрел, удачи югославскому шведу.
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DOCTOR PENALTY
1606508171
С возвращением! Присутствие Златана добавит уверенности шведам.
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