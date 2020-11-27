Ибрагимович может возобновить международную карьеру. Он встретился с главным тренером сборной

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович планирует возобновить выступления за сборную, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.

39-летний форвард встретился с главным тренером сборной Янне Андерсоном и обсудил возможное возобновление международной карьеры.

«Когда Златан сообщил, что хочет вернуться в сборную, нужно было встретиться с ним как можно скорее. Рад, что все прошло так быстро. Встреча получилась продуктивной, мы продолжаем вести диалог», – сказал главный тренер сборной Швеции.

Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016.

Златан забил 10 мячей в шести матчах текущего сезона Серии А.

В октябре ему исполнилось 39 лет.

Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз