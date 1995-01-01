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    Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерланды и Бельгия приблизились

    Нидерланды и Бельгия сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Россия на этой неделе набрала 0,667 баллов: «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом» (0:0), «Зенит» остался на последнем месте в группе после поражения от «Лацио» (1:3), а «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, уступив «Севилье» (1:2).

    Занимающие восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Нидерланды приблизились к России на 0,867 баллов благодаря победам «Аякса» и «ПСВ», а также ничейным исходам в матчах «Фейеноорда» и «АЗ». Отставание от России сократилось с 2,949 баллов до 2,082.

    Бельгия, идущая на девятом месте, приблизилась к России на 0,467 баллов. «Стандард» и «Антверпен» свои матчи выиграли, «ЛАСК» и «Лех» – проиграли. Отрыв сократился до 2,782 баллов.

    Расположившаяся на шестой строчке Португалия увеличила отрыв от России на 0,733 баллов благодаря победе «Порту» и ничейным исходам в матчах «Браги» и «Бенфики». Преимущество Португалии над Россией выросло до 6,467 баллов.

    Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

    • Португалия идет на 6-м месте с 44,349 баллами.
    • Россия – седьмая с 37,882 баллами.
    • Нидерланды набрали 35,800 баллов и идут на восьмом месте.
    • Бельгия – девятая. В ее активе 35,100 баллов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2468

      neveldomha 1 минуту назад

      Не актуальная информация.

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      Рейтинг: +1208

      Январь 59 35 минут назад

      И слава Богу. Такого антирекеорда было не возможно придумать. Боюсь что до конца осенних выступлений никто ни разу не победит. Это позор нашего футбола.наш уровень - это одна команда в ЛЧ и одна в ЛЕ . и то через сито отборочных.

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      Рейтинг: +7

      mudryakovaolya 43 минуты назад

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      Рейтинг: +443

      Алекс636363 1 час назад

      пора уже готовиться к выходам в плей-офф только в лиге конфедераций. и то не всегда.наш чемпионат по силе сейчас 20-25-й в европе

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      Рейтинг: +4405

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Зачем России столько клубов в ЕК? Сгорать от стыда лучше за 3-4,чем за 6...(((

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      Рейтинг: +1521

      VGreen 1 час назад

      " «Стандард» и «Антверпен» свои матчи выиграли, «ЛАСК» и «Лех» – проиграли"

      а как ЛАСК и ЛЕХ относятся к Бельгии?!)) ну кроме того, то что они играли со Стандардом и Антверпеном и проиграли))

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      Рейтинг: +443

      Алекс636363 > VGreen 1 час назад

      скоро на ЛАСК и Лех будем смотреть как на барселону с баварией, с таким-то руководством в футболе. это нас потихоньку готовят

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      Рейтинг: +2133

      AZ > VGreen 23 минуты назад

      перепутали с Брюгге

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      Рейтинг: +3017

      АртурZaСМ 3 часа назад

      Да здравствует Лимит! То ли еще будет, когда будет казаться, что достигли дна снизу ещё постучат...

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      Рейтинг: +181

      Жорик секс обжорик 3 часа назад

      Как обосраться с новым лимитом легионеров в РПЛ, без регистрации и смс..
      За то спартак покупает какорина и делает ему зп 4.5 ляма в год за что??? за паспорт рф?
      Или Кузяев который задрал нос, что не будет играть в европе менее чем за 3 ляма.
      За то мы слушаем "топовые" высказывания Главного тренера сборной РФ.
      Дно Российского футбола в руководстве, так как оно воспитало таких игроков, которых и дома кормят лучше чем в европе.

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      Рейтинг: +5024

      "supermax" > Жорик секс обжорик 3 часа назад

      Без Спартака никак)) не играем в ек а за нас все равно переживают))..... Кокору только вот никто не покупал... С матчастью тут не лады

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      Рейтинг: +181

      Жорик секс обжорик > "supermax" 1 час назад

      "Кокорин получит 2,5 миллиона евро за переход в «Спартак»"- учим матчасть.

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      Рейтинг: +5024

      "supermax" > Жорик секс обжорик 1 час назад

      кокорин получит и кокорина купили ....кокорина подписали....

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      Рейтинг: +2133

      AZ 3 часа назад

      Вперед Нидерланды! Осталось немного)

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