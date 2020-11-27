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  • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерланды и Бельгия приблизились

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерланды и Бельгия приблизились

27 ноября 2020, 07:47
20

Нидерланды и Бельгия сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Россия на этой неделе набрала 0,667 баллов: «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом» (0:0), «Зенит» остался на последнем месте в группе после поражения от «Лацио» (1:3), а «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, уступив «Севилье» (1:2).

Занимающие восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Нидерланды приблизились к России на 0,867 баллов благодаря победам «Аякса» и «ПСВ», а также ничейным исходам в матчах «Фейеноорда» и «АЗ». Отставание от России сократилось с 2,949 баллов до 2,082.

Бельгия, идущая на девятом месте, приблизилась к России на 0,467 баллов. «Стандард» и «Антверпен» свои матчи выиграли, «ЛАСК» и «Лех» – проиграли. Отрыв сократился до 2,782 баллов.

Расположившаяся на шестой строчке Португалия увеличила отрыв от России на 0,733 баллов благодаря победе «Порту» и ничейным исходам в матчах «Браги» и «Бенфики». Преимущество Португалии над Россией выросло до 6,467 баллов.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

  • Португалия идет на 6-м месте с 44,349 баллами.
  • Россия – седьмая с 37,882 баллами.
  • Нидерланды набрали 35,800 баллов и идут на восьмом месте.
  • Бельгия – девятая. В ее активе 35,100 баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Россия Нидерланды Бельгия Португалия Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив
Комментарии (20)
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AZ
1606453955
Вперед Нидерланды! Осталось немного)
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Жорик кекс обжорик
1606454586
Как обосраться с новым лимитом легионеров в РПЛ, без регистрации и смс.. За то спартак покупает какорина и делает ему зп 4.5 ляма в год за что??? за паспорт рф? Или Кузяев который задрал нос, что не будет играть в европе менее чем за 3 ляма. За то мы слушаем "топовые" высказывания Главного тренера сборной РФ. Дно Российского футбола в руководстве, так как оно воспитало таких игроков, которых и дома кормят лучше чем в европе.
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АртурZaСМ
1606455916
Да здравствует Лимит! То ли еще будет, когда будет казаться, что достигли дна снизу ещё постучат...
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VGreen
1606461035
" «Стандард» и «Антверпен» свои матчи выиграли, «ЛАСК» и «Лех» – проиграли" а как ЛАСК и ЛЕХ относятся к Бельгии?!)) ну кроме того, то что они играли со Стандардом и Антверпеном и проиграли))
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SPACE TRUCKIN
1606463155
Зачем России столько клубов в ЕК? Сгорать от стыда лучше за 3-4,чем за 6...(((
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Алекс636363
1606464217
пора уже готовиться к выходам в плей-офф только в лиге конфедераций. и то не всегда.наш чемпионат по силе сейчас 20-25-й в европе
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Январь 59
1606466089
И слава Богу. Такого антирекеорда было не возможно придумать. Боюсь что до конца осенних выступлений никто ни разу не победит. Это позор нашего футбола.наш уровень - это одна команда в ЛЧ и одна в ЛЕ . и то через сито отборочных.
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neveldomha
1606468156
Не актуальная информация.
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NewLife
1606474406
Уныние нарастает, как, наверное, и зарплаты в РФС.
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житель СПб
1607026244
Сан-Марино то еще далеко!
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