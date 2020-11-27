Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Нидерланды и Бельгия приблизились

Нидерланды и Бельгия сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Россия на этой неделе набрала 0,667 баллов: «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом» (0:0), «Зенит» остался на последнем месте в группе после поражения от «Лацио» (1:3), а «Краснодар» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, уступив «Севилье» (1:2).

Занимающие восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Нидерланды приблизились к России на 0,867 баллов благодаря победам «Аякса» и «ПСВ», а также ничейным исходам в матчах «Фейеноорда» и «АЗ». Отставание от России сократилось с 2,949 баллов до 2,082.

Бельгия, идущая на девятом месте, приблизилась к России на 0,467 баллов. «Стандард» и «Антверпен» свои матчи выиграли, «ЛАСК» и «Лех» – проиграли. Отрыв сократился до 2,782 баллов.

Расположившаяся на шестой строчке Португалия увеличила отрыв от России на 0,733 баллов благодаря победе «Порту» и ничейным исходам в матчах «Браги» и «Бенфики». Преимущество Португалии над Россией выросло до 6,467 баллов.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.