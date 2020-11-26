Дренте: «В «Алании» даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия»

Бывший полузащитник «Реала» Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о своем периоде карьеры в «Алании».

«Алания» так сильно хотела подписать меня, что ее представители приходили в мой магазин одежды. У меня уже был лишний вес, поэтому я не собирался переходить в новую команду. Но они возвращались пять раз.

Владикавказ выглядел довольно разбитым. Даже если у вас много денег, там из этого сложно извлечь пользу. Водка была просто главным продуктом, с ней проблем не было. Даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия», – рассказал голландец.