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  • Дренте: «В «Алании» даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия»

Дренте: «В «Алании» даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия»

26 ноября 2020, 21:17
5

Бывший полузащитник «Реала» Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о своем периоде карьеры в «Алании».

«Алания» так сильно хотела подписать меня, что ее представители приходили в мой магазин одежды. У меня уже был лишний вес, поэтому я не собирался переходить в новую команду. Но они возвращались пять раз.

Владикавказ выглядел довольно разбитым. Даже если у вас много денег, там из этого сложно извлечь пользу. Водка была просто главным продуктом, с ней проблем не было. Даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия», – рассказал голландец.

  • Дренте выступал за «Аланию» в 2013 году.
  • Он провел в российской команде несколько месяцев, сыграл шесть матчей и забил три гола.

Источник: Voetbal Primeur
Россия. Премьер-лига Алания Дренте Ройстон
Комментарии (5)
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paracetamol
1606422185
Это был символ благополучия клупа и важнейший атрибут!
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IVANRUS777
1606436079
Может он воду с водкой перепутал. С таким скудоумием это было бы неудивительно.
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vsolon
1606454516
ее и на стадионе и разливали...
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ItalianFootball
1606462603
Рэперчонок и торгаш поносит бывшего работодателя. Видимо совсем все плохо.
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Hektor 84
1606545116
А медведи сидели в автобусе?
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