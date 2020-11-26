«Чемпионат»: РФС полностью доверяет Черчесову, он будет работать в сборной до конца Евро-2020

Источник «Чемпионата» в РФС опровергает возможную отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. К нему есть доверие.

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определeнным датам и матчам, которые нужны клубам», – сказали в РФС.

Также РФС планирует урегулировать возникшее недопонимание между Черчесовым и клубами РПЛ – «Спартаком» и ЦСКА.