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    «Чемпионат»: РФС полностью доверяет Черчесову, он будет работать в сборной до конца Евро-2020

    Источник «Чемпионата» в РФС опровергает возможную отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. К нему есть доверие.

    «Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

    В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определeнным датам и матчам, которые нужны клубам», – сказали в РФС.

    Также РФС планирует урегулировать возникшее недопонимание между Черчесовым и клубами РПЛ – «Спартаком» и ЦСКА.

    • По другим сведениям, Черчесова до Евро-2020 может сменить Курбан Бердыев.
    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
    • Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: -236

      Alex_MI_5 9 минут назад

      И эти петушары все на игроков свалили. И на клубы. Вот редиски, оказывается

      2
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      Рейтинг: +1782

      prtcs 10 минут назад

      Умные работают с умными, а физруки с физруками. РФС понимает свою безнаказанноть и на результат им плевать, главное бабки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4239

      playsh 45 минут назад

      Понятно же,что Евро-20 будет для России провалом.Чего тянуть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +855

      ZAITZEFF2011 53 минуты назад

      Г авно не тонет(

      2
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