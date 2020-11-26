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  • «Чемпионат»: РФС полностью доверяет Черчесову, он будет работать в сборной до конца Евро-2020

«Чемпионат»: РФС полностью доверяет Черчесову, он будет работать в сборной до конца Евро-2020

26 ноября 2020, 13:22
7

Источник «Чемпионата» в РФС опровергает возможную отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. К нему есть доверие.

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определeнным датам и матчам, которые нужны клубам», – сказали в РФС.

Также РФС планирует урегулировать возникшее недопонимание между Черчесовым и клубами РПЛ – «Спартаком» и ЦСКА.

  • По другим сведениям, Черчесова до Евро-2020 может сменить Курбан Бердыев.
  • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
  • Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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ZAITZEFF2011
1606386400
Г авно не тонет(
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Plyash
1606386897
Понятно же,что Евро-20 будет для России провалом.Чего тянуть?
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prtcs
1606388965
Умные работают с умными, а физруки с физруками. РФС понимает свою безнаказанноть и на результат им плевать, главное бабки.
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DOCTOR PENALTY
1606392461
Кино проплачено до последнего сеанса, ничего не ждите.
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Сандр
1606396550
Как можно оставлять его после интервью ГТ,зная его мстительно кумовскую натуру,в марте начнутся отборочные игры на ЧМ и 100% он их провалит,в сборной сейчас тяжелая психология и нужен новый ГТ с харизмой и уважением от игроков у черчеса нет не того не другого.
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NewLife
1606405328
"но существует проблема в готовности игроков" Проблема в другом - в отсутствии профессиональной квалификации у чиновников РФС, которые назначили этого напыщеного дурня гл. тренером сборной, а теперь будут до последнего впрягаться за него, чтобы скрыть свою тупость и проф. непригодность.
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Hektor 84
1606512629
После такого интервью сольют футболисты чабана. Не исключено что до евро это произойдет.
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