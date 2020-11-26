Metaratings: Бердыев может сменить Черчесова в сборной до Евро-2020

Несколько чиновников РФС выступают за отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. По их мнению, команду должен возглавить Курбан Бердыев, пишет Metaratings.
Смена тренера может состояться до Евро-2020. По сведениям источника, несколько месяцев назад Бердыев отказался от работы в «Динамо», так как ему пообещали скорый приход в сборную России.
- Черчесов тренирует команду с 2016 года.
- Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.
- Бердыев на прошлой неделе выразил готовность вернуться к тренерской работе.
Источник: Metaratings