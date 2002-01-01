Metaratings: Бердыев может сменить Черчесова в сборной до Евро-2020

А что за источник? Ноунейм настоящий.
Несколько чиновников РФС выступают за отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. По их мнению, команду должен возглавить Курбан Бердыев, пишет Metaratings.
Смена тренера может состояться до Евро-2020. По сведениям источника, несколько месяцев назад Бердыев отказался от работы в «Динамо», так как ему пообещали скорый приход в сборную России.
- Черчесов тренирует команду с 2016 года.
- Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.
- Бердыев на прошлой неделе выразил готовность вернуться к тренерской работе.