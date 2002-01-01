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    Metaratings: Бердыев может сменить Черчесова в сборной до Евро-2020

    Несколько чиновников РФС выступают за отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. По их мнению, команду должен возглавить Курбан Бердыев, пишет Metaratings.

    Смена тренера может состояться до Евро-2020. По сведениям источника, несколько месяцев назад Бердыев отказался от работы в «Динамо», так как ему пообещали скорый приход в сборную России.

    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
    • Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.
    • Бердыев на прошлой неделе выразил готовность вернуться к тренерской работе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1541

      altezzik 49 секунд назад

      А что за источник? Ноунейм настоящий.

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      Рейтинг: +3260

      Гавроша 58 секунд назад

      Туркмен ничего кроме автобуса не знает, но чтобы его сделать нужно время, а в сборной его нет. Загубит команду!

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      Рейтинг: +14204

      vladimir-7 2 минуты назад

      Ну временно можно поставить бедного...Бердыева главным тренером.
      После завершения чемпионата РПЛ 2020/2021г. для подготовки нашей сборной команды на участие в очередном чемпионате мира поставьте
      Л.В. Слуцкого, но не для пожарного режима, как это уже было, а заблаговременно, с возможностью создать и подготовить команду.

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      Рейтинг: +8909

      BRO_football 4 минуты назад

      Да что вы говорите? На наших чиновников это не похоже. Они обычно тянут время до последнего, когда будет совсем всё плохо и тренер обсирается по полной программе, и только тогда его увольняют. России ещё есть куда падать - непопадание на ЧМ-2022. Вот когда это случится (а с Черчесовым это обязательно случится), вот тогда его уволят.

      1
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      Рейтинг: +10731

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Какой смысл менять одного чабана на другого, и тем более менять на тренера от который давно не пределах

      0
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      Рейтинг: +823

      PassCSKA 4 минуты назад

      Даешь шПалыча в сборную! У него и Миранчуки не будут "позолоченными" как у напыщенного индюка этого!

      0
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      Рейтинг: +2367

      Из Твери Леха 9 минут назад

      За Бердыева только за! Стас сейчас откатил сборную в то же состояние, в каком она была на товарняке с Катаром.

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      Рейтинг: +4167

      Давид59 21 минуту назад

      Не верю. Тренер нужен, который в деле. Ещё Романцева или Газзаева назвали бы.

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      Рейтинг: +786

      Spirit_78 21 минуту назад

      Думаю, все будут только ЗА!

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      Рейтинг: +5661

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Ну наконец таки есть шанс получить тренера -а не физрука !

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