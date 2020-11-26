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  • Metaratings: Бердыев может сменить Черчесова в сборной до Евро-2020

Metaratings: Бердыев может сменить Черчесова в сборной до Евро-2020

26 ноября 2020, 13:05
38

Несколько чиновников РФС выступают за отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. По их мнению, команду должен возглавить Курбан Бердыев, пишет Metaratings.

Смена тренера может состояться до Евро-2020. По сведениям источника, несколько месяцев назад Бердыев отказался от работы в «Динамо», так как ему пообещали скорый приход в сборную России.

  • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
  • Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.
  • Бердыев на прошлой неделе выразил готовность вернуться к тренерской работе.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав
Комментарии (38)
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Dgad
1606385567
Лучше Бердыев чем этот недоумок эгоистичный, считает себя пупом земли.
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gor77
1606385946
Сейчас много будет разных слухов с фамилиями! Главное - процесс пошёл! И как говорил великий М. М. Жванецкий - Что больше всего хочется, когда залезешь на верх? - Плюнуть вниз! )))))))) Так что, тов. тренер сборной "договорился"! ))))
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Plyash
1606386736
Свежо предание,да верится с трудом.Но даже от новости такой легче стало.
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nikolaev1965
1606387711
Бердыев на данный момент лучшее что может быть!!!!! Очень хотелось бы посмотреть!
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Aldo.CSKA
1606389271
Даешь шПалыча в сборную! У него и Миранчуки не будут "позолоченными" как у напыщенного индюка этого!
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Skull_Boy
1606389297
Какой смысл менять одного чабана на другого, и тем более менять на тренера от который давно не пределах
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fhnv
1606390403
Я с самого начала был против этого стасика
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DOCTOR PENALTY
1606390997
То, что Черчесова надо убрать, стало понятно с момента его назначения. Кем заменить - очевидные кандидаты, умеющие добиваться результата есть: Карпин, Бердыев, Сёмин. Я бы предпочёл Карпина. Многие говорят про автобус Бердыева, но если этот автобус помогает обыгрывать Барселону, становиться чемпионом страны, значит это хороший автобус. Приход любого из этих троих пойдёт на пользу сборной.
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polt
1606396636
Карпину рано. Или Семин или Бердыев. Черчесова однозначно надо убирать, баран напыщенный понты попутал.
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Nerlinger
1606396747
Может я много незнаю, но я ни как не могу понять, почему такой Тренер как Бердыев находится без работы!!!! И это в расии, где редко в какой команде есть хоть какое то подобие игры, особенно в европе это хорошо заметно!!!!
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