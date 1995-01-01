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    Геркус: «Потолок зарплат для отечественных игроков успокоит общественность. Деньги-то государственные»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус предложил ввести потолок зарплат для российских футболистов в РПЛ.

    «В качестве регулирующей рынок меры клубы Премьер-Лиги могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков.

    Как вариант. 10 миллионов рублей в месяц = 120 миллионов в год, индивидуальные бонусы не более 30% процентов в общей сложности. С игроками до 23 лет – 5 миллионов в месяц = 60 в год.

    Что это даст?

    Поможет клубным бюджетам; косвенно повлияет на ограничение зарплаты легионерам; успокоит общественность, деньги-то часто государственные.

    Подтолкнeт игроков и их агентов к поиску развития карьеры за рубежом. Хочешь больше 1,5 миллиона евро – ищи варианты; подтолкнeт игроков к маркетинговой активности. Хочешь индивидуальные контракты – работай над личным брендом.

    Минусы:

    Не очень справедливо, есть элемент дискриминации; вызовет отток лучших перспективных игроков за границу», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Геркус: «У футболистов невероятные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии13
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      Рейтинг: +18299

      bset 17 минут назад

      Я бы тоже не отказался от потолка в 10 млн рублей в месяц. Погрустил бы, конечно, немного, но что поделать, деньги-то бюджетные.

      А вместо потолка зарплат лучше бы установили порог в 0 рублей бюджетных денег для профессиональных клубов. Тогда зарплаты сами бы снизились, так как пришлось бы жить по средствам. А бюджетные деньги пусть на школы идут и на любительские клубы, которые играют в чемпионатах области. Хочешь играть в профессиональной лиге - получай профессиональный статус. Хочешь получить профессиональный статус - отказывайся от бюджетных денег.

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      Рейтинг: +7174

      alp 32 минуты назад

      от слов - к делу, пожалуйста!

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      Рейтинг: +2357

      Из Твери Леха 51 минуту назад

      Сдается мне, что Геркуса отодвинули от футбольной кормушки и никогда больше к ней не пригласят. Вот и обидку кидает такими речами. Ну или какие-то баллы себе зарабатывает от народа, только вот зачем? Он же не политик.

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      Рейтинг: +9266

      paracetamol 1 час назад

      Есть клупы - частные лавочки и они кер на твои предложения ложили! Можешь только рекомендовать!

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      Рейтинг: -248

      Alex_MI_5 > paracetamol 1 час назад

      для этого не клуб должен решать, а лига. Именно так сделано в МЛС

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      Рейтинг: +1933

      СвинкаСправедливости > paracetamol 1 час назад

      Но это не Зенит.

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      Рейтинг: +9328

      JTherry 1 час назад

      допустим, по российским игрокам примут потолок ЗП, а как быть с легионерами? ведь их контракты породят зависть у наших игроков, мало, что ли, было конфликтов на этой почве ранее?

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      Рейтинг: +9266

      paracetamol > JTherry 1 час назад

      Да несет глупости в целях саморекламы, как депутат какой!

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      Рейтинг: -248

      Alex_MI_5 > JTherry 1 час назад

      брать за образец МЛС, с ограничениями по команде, и по игрокам, где "звезды" (2-3, не помню точно) могут получать больше. И не делить на наши/легионеры

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      Рейтинг: +9328

      JTherry > Alex_MI_5 1 час назад

      в МЛС это может и пройдет, но у нас в стране свой менталитет игроков, уже сложившийся за 20 лет в XXI веке... все-равно останутся - наши/легионеры, и самое главное - неистребимая зависть((

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      Рейтинг: -248

      Alex_MI_5 > JTherry 1 час назад

      всех, кого не устраивает, на заводы) ах да, заводов тоже особо не осталось. Тогда охранниками в Пятерочки) Мое мнение, что аккуратно уже проблемы не решить. Только радикально

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      Рейтинг: +7174

      alp > JTherry 31 минуту назад

      дак лимит отменить,и, вуаля!

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      Рейтинг: +1135

      elessar arnor 2 часа назад

      поменьше бы оздоевых в лиге..

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