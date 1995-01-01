Геркус: «Потолок зарплат для отечественных игроков успокоит общественность. Деньги-то государственные»

Я бы тоже не отказался от потолка в 10 млн рублей в месяц. Погрустил бы, конечно, немного, но что поделать, деньги-то бюджетные.
А вместо потолка зарплат лучше бы установили порог в 0 рублей бюджетных денег для профессиональных клубов. Тогда зарплаты сами бы снизились, так как пришлось бы жить по средствам. А бюджетные деньги пусть на школы идут и на любительские клубы, которые играют в чемпионатах области. Хочешь играть в профессиональной лиге - получай профессиональный статус. Хочешь получить профессиональный статус - отказывайся от бюджетных денег.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус предложил ввести потолок зарплат для российских футболистов в РПЛ.
«В качестве регулирующей рынок меры клубы Премьер-Лиги могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков.
Как вариант. 10 миллионов рублей в месяц = 120 миллионов в год, индивидуальные бонусы не более 30% процентов в общей сложности. С игроками до 23 лет – 5 миллионов в месяц = 60 в год.
Что это даст?
Поможет клубным бюджетам; косвенно повлияет на ограничение зарплаты легионерам; успокоит общественность, деньги-то часто государственные.
Подтолкнeт игроков и их агентов к поиску развития карьеры за рубежом. Хочешь больше 1,5 миллиона евро – ищи варианты; подтолкнeт игроков к маркетинговой активности. Хочешь индивидуальные контракты – работай над личным брендом.
Минусы:
Не очень справедливо, есть элемент дискриминации; вызовет отток лучших перспективных игроков за границу», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
Геркус: «У футболистов невероятные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить»