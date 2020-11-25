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  • Геркус: «Потолок зарплат для отечественных игроков успокоит общественность. Деньги-то государственные»

Геркус: «Потолок зарплат для отечественных игроков успокоит общественность. Деньги-то государственные»

25 ноября 2020, 16:54
9

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус предложил ввести потолок зарплат для российских футболистов в РПЛ.

«В качестве регулирующей рынок меры клубы Премьер-Лиги могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков.

Как вариант. 10 миллионов рублей в месяц = 120 миллионов в год, индивидуальные бонусы не более 30% процентов в общей сложности. С игроками до 23 лет – 5 миллионов в месяц = 60 в год.

Что это даст?

Поможет клубным бюджетам; косвенно повлияет на ограничение зарплаты легионерам; успокоит общественность, деньги-то часто государственные.

Подтолкнeт игроков и их агентов к поиску развития карьеры за рубежом. Хочешь больше 1,5 миллиона евро – ищи варианты; подтолкнeт игроков к маркетинговой активности. Хочешь индивидуальные контракты – работай над личным брендом.

Минусы:

Не очень справедливо, есть элемент дискриминации; вызовет отток лучших перспективных игроков за границу», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Геркус: «У футболистов невероятные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить»

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Россия Геркус Илья
Комментарии (9)
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JTherry
1606313419
допустим, по российским игрокам примут потолок ЗП, а как быть с легионерами? ведь их контракты породят зависть у наших игроков, мало, что ли, было конфликтов на этой почве ранее?
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paracetamol
1606314441
Есть клупы - частные лавочки и они кер на твои предложения ложили! Можешь только рекомендовать!
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Из Твери Леха
1606317099
Сдается мне, что Геркуса отодвинули от футбольной кормушки и никогда больше к ней не пригласят. Вот и обидку кидает такими речами. Ну или какие-то баллы себе зарабатывает от народа, только вот зачем? Он же не политик.
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alp
1606318252
от слов - к делу, пожалуйста!
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