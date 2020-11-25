Геркус: «Потолок зарплат для отечественных игроков успокоит общественность. Деньги-то государственные»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус предложил ввести потолок зарплат для российских футболистов в РПЛ.

«В качестве регулирующей рынок меры клубы Премьер-Лиги могли бы принять потолок зарплат для отечественных игроков.

Как вариант. 10 миллионов рублей в месяц = 120 миллионов в год, индивидуальные бонусы не более 30% процентов в общей сложности. С игроками до 23 лет – 5 миллионов в месяц = 60 в год.

Что это даст?

Поможет клубным бюджетам; косвенно повлияет на ограничение зарплаты легионерам; успокоит общественность, деньги-то часто государственные.

Подтолкнeт игроков и их агентов к поиску развития карьеры за рубежом. Хочешь больше 1,5 миллиона евро – ищи варианты; подтолкнeт игроков к маркетинговой активности. Хочешь индивидуальные контракты – работай над личным брендом.

Минусы:

Не очень справедливо, есть элемент дискриминации; вызовет отток лучших перспективных игроков за границу», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Геркус: «У футболистов невероятные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить»