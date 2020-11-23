Талалаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Не могу понять полемику вокруг него»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение пенальти в пользу его команды в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита».

«Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА – «Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?» – сказал Талалаев.