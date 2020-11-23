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  • Талалаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Не могу понять полемику вокруг него»

Талалаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Не могу понять полемику вокруг него»

23 ноября 2020, 09:37
7

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение пенальти в пользу его команды в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита».

«Эпизод с назначением пенальти? Покажите эпизод в матче ЦСКА«Ростов». Я даже полемику не могу понять вокруг этого. Если вы в предыдущем матче определили, что это пенальти, то и сейчас делайте так же. Я против трактовки эпизодов по-разному. Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?» – сказал Талалаев.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • Гол с пенальти позволил «Ахмату» сравнять счет в начале второго тайма.
  • Грозненская команда закончила первый круг РПЛ на седьмом месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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Давид59
1606116932
Разве можно спрашивать тренера о пенальти, принесшем его команде очки? Конечно он скажет, что всё правильно. А то, что его игрок сам влетел в Чистякова? Нет, никогда не признает.
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mamba9090909
1606118165
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев : " Если мы уже давали пенальти за такие нарушения, то чем «Ахмат» хуже?" ----------------------------------------------------------------------- Интересно, кто это МЫ? И если ВЫ уже назначали липовый пенальти, то теперь можно всем это делать?
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AZ
1606119296
игра была равна, играли два.....
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Ганнибал Лектор
1606120928
Интересно было понаблюдать за его конвульсиями, если бы на 90-й минуте такой же пеналь поставили в ворота ахмета
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Garrincha58
1606121465
тупая логика тупого спеца если была ошибка в одном матче давайте теперь это делать всегда и причём тут матч ЦСКА-Ростов или Реал Барселона или..... ну как тут можно говорить об адекватности человека и я уверен игрался бы матч не в Грозном то и пенальти бы не было все судьи трясутся и боятся туда ехать а уж потом и по давно можно и не уехать ведь всё под дулами .....
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paracetamol
1606122394
Чё он несет, пенальти там и близко не было, а купил ВАРовских судей, пусть признается!
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Валерий1965
1606126379
Новая тактика при стандартах - 9 игроков, наклонив головы, набегают в штрафную нацеливаясь в локти защищающихся. Хоть один нашёл локоть - получи пенальти! Все просто!))))
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