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    РПЛ. «Ротор» и «Урал» сыграли вничью

    В матче 15-го тура чемпионата России «Ротор» и «Урал» голов не забили – 0:0.

    «Ротор» занимает 15-е место в РПЛ (8 очков), «Урал» – 11-е (16).

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Ротор (Волгоград) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Ротор: Чондрич, Кверквелия, Гогуа, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Давиташвили (Серченков, 66), Муллин (Микелтадзе, 72), Понсе, Фламарион.

    Урал: Помазун, Рыков, Кулаков, Ефремов (Подберезкин, 65), Йовичич, Калинин, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич, Эль-Кабир (Шаболин, 83), Погребняк (Панюков, 76).

    Предупреждения: Степанов, 32; Кожемякин, 36; Давиташвили, 62; Жигулев, 78 – Бикфалви, 28; Калинин, 44; Йовичич, 55; Аугустыняк, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +542

      Kokmarov 30 минут назад

      Старались, бегали и...... все.

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