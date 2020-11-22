РПЛ. «Ротор» и «Урал» сыграли вничью

В матче 15-го тура чемпионата России «Ротор» и «Урал» голов не забили – 0:0.
«Ротор» занимает 15-е место в РПЛ (8 очков), «Урал» – 11-е (16).
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Ротор (Волгоград) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Ротор: Чондрич, Кверквелия, Гогуа, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Давиташвили (Серченков, 66), Муллин (Микелтадзе, 72), Понсе, Фламарион.
Урал: Помазун, Рыков, Кулаков, Ефремов (Подберезкин, 65), Йовичич, Калинин, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич, Эль-Кабир (Шаболин, 83), Погребняк (Панюков, 76).
Предупреждения: Степанов, 32; Кожемякин, 36; Давиташвили, 62; Жигулев, 78 – Бикфалви, 28; Калинин, 44; Йовичич, 55; Аугустыняк, 90.
Источник: «Бомбардир»