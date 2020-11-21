На «РЖД Арене» перед игрой с «Арсеналом» вспомнили чемпионский состав 2002 года

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом». Перед игрой фанаты вспомнили футболистов, которые взяли турнир в 2002 году. Видео доступно ниже.

«Перед матчем вместе с болельщиками на «РЖД Арене» вспомнили золотой состав «Локо», который ровно 18 лет назад завоевал первое чемпионство», – написала пресс-служба «Локомотива».

В 2002 году команду тренировал Юрий Семин .

. Сейчас «Локомотив» идет в таблице 8-м.

«Арсенал» занимает 12-е место.