На «РЖД Арене» перед игрой с «Арсеналом» вспомнили чемпионский состав 2002 года

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом». Перед игрой фанаты вспомнили футболистов, которые взяли турнир в 2002 году. Видео доступно ниже.
«Перед матчем вместе с болельщиками на «РЖД Арене» вспомнили золотой состав «Локо», который ровно 18 лет назад завоевал первое чемпионство», – написала пресс-служба «Локомотива».
- В 2002 году команду тренировал Юрий Семин.
- Сейчас «Локомотив» идет в таблице 8-м.
- «Арсенал» занимает 12-е место.
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Источник: твиттер «Локомотива»