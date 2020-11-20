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    Лодыгин – об отказе «Торпедо»: «Я лучше в Греции останусь, чем буду играть в ФНЛ»

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин объяснил, почему отклонил предложение «Торпедо», а также рассказал о несостоявшихся переходах в «Уэску», «Кадис» и «Сельту».

    – После «Арсенала» у вас вроде бы было предложение из «Торпедо». По крайней мере, так писали.

    – Смотрите, в чем прикол. Расскажу. Утром просыпаюсь – мне звонят, пишут друзья и знакомые: «О, Юра, тебя зовут в «Торпедо»!». А я вообще не в курсе, что происходит. Я дома сижу, в футбик играю, на тренировки езжу. Я говорю: «Я ни с кем не разговаривал. Я общался только со своим агентом, и точно не о «Торпедо». И представьте себе – вечером мне как раз звонят из «Торпедо». Как вообще такое возможно? Я не понимаю.

    – И почему не сложилось с «Торпедо»?

    – Что значит – «почему»? Это ФНЛ.

    – И?

    – Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ.

    – А кроме «Торпедо» был кто-то?

    – Была Турция. Но в это трансферное окно я очень сильно ждал Испанию. Я был очень близок к переходу в «Уэску» и «Кадис». Мы с ними встречались, даже зарплату обсудили. Но у них всплыли проблемы с контрактами.

    – То есть?

    – Они хотели разорвать соглашения с некоторыми футболистами, чтобы взять меня, но не смогли из-за УЕФА. Была еще «Сельта», но у них в приоритете испаноговорящие игроки. Хотя я не понимаю, почему.

    • 30-летний Лодыгин не выходил на поле с июля.
    • Сейчас россиянин – свободный агент.
    • Он живет в греческом Ксанти, где занимается с тренером вратарей местной полулюбительской команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5576

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Лодыгин обычный средний вратарь и то только потому , что неплохо играет на линии ворот -в остальном уровень даже не пердива ! ( Любитель рисоваться , замедляет темп игры , плохо играет на выходах и т.д.

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      Рейтинг: +10652

      Skull_Boy 37 минут назад

      Да я смотрю ты и в Греции нахер никому не упал, и умный перешел бы в Торпедо, которое в следующем сезоне будет в РПЛ, где контракт сам в руки плывет, а дурик ждать будет когда рак свистнет

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      Рейтинг: +9171

      paracetamol 52 минуты назад

      Да кому он нужен? Даже из Тулы выперли!

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      Рейтинг: +4421

      Каратель 1 час назад

      Напыщенный дырявый индюк...и всех клубов в приоритете именно игроки,а не днари

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      Рейтинг: +2381

      Бухбух 1 час назад

      Уровень Лодыгина - это как раз ФНЛ.

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      Рейтинг: +14115

      vladimir-7 2 часа назад

      Там и оставайся, для России Лодыгин, как исчезающая тень Гилерме.

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