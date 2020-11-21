Лодыгин – об отказе «Торпедо»: «Я лучше в Греции останусь, чем буду играть в ФНЛ»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин объяснил, почему отклонил предложение «Торпедо», а также рассказал о несостоявшихся переходах в «Уэску», «Кадис» и «Сельту».

– После «Арсенала» у вас вроде бы было предложение из «Торпедо». По крайней мере, так писали.

– Смотрите, в чем прикол. Расскажу. Утром просыпаюсь – мне звонят, пишут друзья и знакомые: «О, Юра, тебя зовут в «Торпедо»!». А я вообще не в курсе, что происходит. Я дома сижу, в футбик играю, на тренировки езжу. Я говорю: «Я ни с кем не разговаривал. Я общался только со своим агентом, и точно не о «Торпедо». И представьте себе – вечером мне как раз звонят из «Торпедо». Как вообще такое возможно? Я не понимаю.

– И почему не сложилось с «Торпедо»?

– Что значит – «почему»? Это ФНЛ.

– И?

– Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ.

– А кроме «Торпедо» был кто-то?

– Была Турция. Но в это трансферное окно я очень сильно ждал Испанию. Я был очень близок к переходу в «Уэску» и «Кадис». Мы с ними встречались, даже зарплату обсудили. Но у них всплыли проблемы с контрактами.

– То есть?

– Они хотели разорвать соглашения с некоторыми футболистами, чтобы взять меня, но не смогли из-за УЕФА. Была еще «Сельта», но у них в приоритете испаноговорящие игроки. Хотя я не понимаю, почему.

30-летний Лодыгин не выходил на поле с июля.

Сейчас россиянин – свободный агент.

Он живет в греческом Ксанти, где занимается с тренером вратарей местной полулюбительской команды.

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