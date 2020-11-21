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  • Лодыгин – об отказе «Торпедо»: «Я лучше в Греции останусь, чем буду играть в ФНЛ»

Лодыгин – об отказе «Торпедо»: «Я лучше в Греции останусь, чем буду играть в ФНЛ»

21 ноября 2020, 08:57
12

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин объяснил, почему отклонил предложение «Торпедо», а также рассказал о несостоявшихся переходах в «Уэску», «Кадис» и «Сельту».

– После «Арсенала» у вас вроде бы было предложение из «Торпедо». По крайней мере, так писали.

– Смотрите, в чем прикол. Расскажу. Утром просыпаюсь – мне звонят, пишут друзья и знакомые: «О, Юра, тебя зовут в «Торпедо»!». А я вообще не в курсе, что происходит. Я дома сижу, в футбик играю, на тренировки езжу. Я говорю: «Я ни с кем не разговаривал. Я общался только со своим агентом, и точно не о «Торпедо». И представьте себе – вечером мне как раз звонят из «Торпедо». Как вообще такое возможно? Я не понимаю.

– И почему не сложилось с «Торпедо»?

– Что значит – «почему»? Это ФНЛ.

– И?

– Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ.

– А кроме «Торпедо» был кто-то?

– Была Турция. Но в это трансферное окно я очень сильно ждал Испанию. Я был очень близок к переходу в «Уэску» и «Кадис». Мы с ними встречались, даже зарплату обсудили. Но у них всплыли проблемы с контрактами.

– То есть?

– Они хотели разорвать соглашения с некоторыми футболистами, чтобы взять меня, но не смогли из-за УЕФА. Была еще «Сельта», но у них в приоритете испаноговорящие игроки. Хотя я не понимаю, почему.

  • 30-летний Лодыгин не выходил на поле с июля.
  • Сейчас россиянин – свободный агент.
  • Он живет в греческом Ксанти, где занимается с тренером вратарей местной полулюбительской команды.

Лодыгин: «Топ-3 вратаря России – Акинфеев, я, Шунин»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо Лодыгин Юрий
Комментарии (12)
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vladimir-7
1605939521
Там и оставайся, для России Лодыгин, как исчезающая тень Гилерме.
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Бухбух
1605942148
Уровень Лодыгина - это как раз ФНЛ.
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Каратель помойников
1605943094
Напыщенный дырявый индюк...и всех клубов в приоритете именно игроки,а не днари
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paracetamol
1605943771
Да кому он нужен? Даже из Тулы выперли!
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Skull_Boy
1605944679
Да я смотрю ты и в Греции нахер никому не упал, и умный перешел бы в Торпедо, которое в следующем сезоне будет в РПЛ, где контракт сам в руки плывет, а дурик ждать будет когда рак свистнет
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САДЫЧОК
1605946196
Лодыгин обычный средний вратарь и то только потому , что неплохо играет на линии ворот -в остальном уровень даже не пердива ! ( Любитель рисоваться , замедляет темп игры , плохо играет на выходах и т.д.
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Ганнибал Лектор
1605948293
Эх, Юра, Юра. Твою карьеру уничтожило раздутое самомнение. Приехал в Зенит никем, посадил на лавку Легенду... и поймал звезду. Жаль, когда-то был хороший вратарь
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Павелий
1605981856
Да кому ты нужен, дырявый понторез? Ты играл непонятно где, пока не вспомнили про твои русские корни. А как посмотрели тебя в деле, то поняли, что ты полный ноль. Так что мы просто хотим тебя забыть.
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CSKA57
1606323356
Сиди дома в футбик играй.
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