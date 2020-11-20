Агент Барбоза: «Халк хочет вернуться в «Порту». История с Россией для него закрыта»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал будущее нападающего Халка, который зимой станет свободным агентом.

Сейчас бразилец выступает за «Шанхай СИПГ», но продлевать истекающий 31 декабря контракт он не намерен.

«Халк хочет вернуться в «Порту». Здесь это ни для кого не секрет. Думаю, в ближайшее время о контракте будет объявлено официально, все идет к этому. История с Россией для него закрыта.

Халк провел в Португалии прекрасные годы, он до сих пор в отличной форме и поиграет еще пару лет на высоком уровне. Для него важно вновь почувствовать вкус европейского футбола, вкус Лиги чемпионов. Думаю, в Китае он по этому соскучился», – сказал Барбоза.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов платить форварду 3 миллиона евро за сезон, что вдвое больше, чем предлагает «Порту».