В «Тамбове» не исключили снятие с чемпионата из-за финансовых проблем

«Тамбов» может не доиграть сезон 2020/21 в российской Премьер-лиге. Такой сценарий допустил спортивный директор клуба Павел Худяков.
– Есть какой-то диалог с руководством области?
– Пока никакого. Они не выходят на связь.
– Перерыв в чемпионате близко. Нет мыслей продать кого-то из футболистов?
– Мы будем рассматривать все варианты. Надеемся, что наше состояние выправится, и руководители нашей области не отвернутся от клуба.
– Про снятие с чемпионата не думали?
– Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию.
- По итогам 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Неделю назад клубу запретили регистрировать новых футболистов.
- Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
- Футболисты грозят бойкотом матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»