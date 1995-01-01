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    В «Тамбове» не исключили снятие с чемпионата из-за финансовых проблем

    «Тамбов» может не доиграть сезон 2020/21 в российской Премьер-лиге. Такой сценарий допустил спортивный директор клуба Павел Худяков.

    – Есть какой-то диалог с руководством области?

    – Пока никакого. Они не выходят на связь.

    – Перерыв в чемпионате близко. Нет мыслей продать кого-то из футболистов?

    – Мы будем рассматривать все варианты. Надеемся, что наше состояние выправится, и руководители нашей области не отвернутся от клуба.

    – Про снятие с чемпионата не думали?

    – Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию.

    • По итогам 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Неделю назад клубу запретили регистрировать новых футболистов.
    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
    • Футболисты грозят бойкотом матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10712

      alarm 30 минут назад

      происки рылов, всё никак не могут забыть, как в прошлом сезоне тамбов дважды отодрал хряков с особым цинизмом!

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