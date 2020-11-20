В «Тамбове» не исключили снятие с чемпионата из-за финансовых проблем

«Тамбов» может не доиграть сезон 2020/21 в российской Премьер-лиге. Такой сценарий допустил спортивный директор клуба Павел Худяков.

– Есть какой-то диалог с руководством области?

– Пока никакого. Они не выходят на связь.

– Перерыв в чемпионате близко. Нет мыслей продать кого-то из футболистов?

– Мы будем рассматривать все варианты. Надеемся, что наше состояние выправится, и руководители нашей области не отвернутся от клуба.

– Про снятие с чемпионата не думали?

– Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию.