Гендиректор «Рубина»: «Решение по будущему Тарасова примет Слуцкий»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий по поводу будущего в клубе полузащитника Дмитрия Тарасова.
«У Тарасова контракт заканчивается 31 декабря, по нему будет решать Слуцкий. Когда закончим матчи в этом году, он выскажет свое мнение, будем от этого отталкиваться.
А так, для меня Тарасов вообще суперпрофессионал. Очень хороший парень, для коллектива незаменимый. Такой дядька! Но решение будет принимать главный тренер», – сказал Сайманов.
- Тарасову в марте исполнится 34 года.
- Он присоединился к «Рубину» в феврале.
- С тех пор хавбек провел 12 матчей во всех турнирах.
Источник: «Спорт-Экспресс»