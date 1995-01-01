Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Гендиректор «Рубина»: «Решение по будущему Тарасова примет Слуцкий»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий по поводу будущего в клубе полузащитника Дмитрия Тарасова.

    «У Тарасова контракт заканчивается 31 декабря, по нему будет решать Слуцкий. Когда закончим матчи в этом году, он выскажет свое мнение, будем от этого отталкиваться.

    А так, для меня Тарасов вообще суперпрофессионал. Очень хороший парень, для коллектива незаменимый. Такой дядька! Но решение будет принимать главный тренер», – сказал Сайманов.

    • Тарасову в марте исполнится 34 года.
    • Он присоединился к «Рубину» в феврале.
    • С тех пор хавбек провел 12 матчей во всех турнирах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10648

      Skull_Boy 2 часа назад

      Он там явно не нужен

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80643
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru