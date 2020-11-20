Гендиректор «Рубина»: «Решение по будущему Тарасова примет Слуцкий»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий по поводу будущего в клубе полузащитника Дмитрия Тарасова.

«У Тарасова контракт заканчивается 31 декабря, по нему будет решать Слуцкий. Когда закончим матчи в этом году, он выскажет свое мнение, будем от этого отталкиваться.

А так, для меня Тарасов вообще суперпрофессионал. Очень хороший парень, для коллектива незаменимый. Такой дядька! Но решение будет принимать главный тренер», – сказал Сайманов.