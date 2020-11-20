«Васко да Гама» предложил Балотелли двухлетний контракт

Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации журналиста Николы Скиры, на итальянского нападающего выходил бразильский «Васко да Гама». Клуб из Рио-де-Жанейро предложил Балотелли двухлетний контракт.

Однако, 30-летний форвард пока не спешит вступать в переговоры. Балотелли хочет играть в Европе и будет ждать привлекательных предложений до января, после чего рассмотрит вариант с «Васко да Гамой».