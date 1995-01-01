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    «Васко да Гама» предложил Балотелли двухлетний контракт

    Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

    По информации журналиста Николы Скиры, на итальянского нападающего выходил бразильский «Васко да Гама». Клуб из Рио-де-Жанейро предложил Балотелли двухлетний контракт.

    Однако, 30-летний форвард пока не спешит вступать в переговоры. Балотелли хочет играть в Европе и будет ждать привлекательных предложений до января, после чего рассмотрит вариант с «Васко да Гамой».

    • Сейчас Марио без клуба.
    • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента. Клуб не стал продлевать контракт с Марио еще на сезон.
    • В прошлом сезоне он забил пять мячей в 19 матчах.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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