«Васко да Гама» предложил Балотелли двухлетний контракт

Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
По информации журналиста Николы Скиры, на итальянского нападающего выходил бразильский «Васко да Гама». Клуб из Рио-де-Жанейро предложил Балотелли двухлетний контракт.
Однако, 30-летний форвард пока не спешит вступать в переговоры. Балотелли хочет играть в Европе и будет ждать привлекательных предложений до января, после чего рассмотрит вариант с «Васко да Гамой».
- Сейчас Марио без клуба.
- Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента. Клуб не стал продлевать контракт с Марио еще на сезон.
- В прошлом сезоне он забил пять мячей в 19 матчах.
Источник: твиттер Николо Скиры