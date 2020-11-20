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«Васко да Гама» предложил Балотелли двухлетний контракт

20 ноября 2020, 08:25
3

Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации журналиста Николы Скиры, на итальянского нападающего выходил бразильский «Васко да Гама». Клуб из Рио-де-Жанейро предложил Балотелли двухлетний контракт.

Однако, 30-летний форвард пока не спешит вступать в переговоры. Балотелли хочет играть в Европе и будет ждать привлекательных предложений до января, после чего рассмотрит вариант с «Васко да Гамой».

  • Сейчас Марио без клуба.
  • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента. Клуб не стал продлевать контракт с Марио еще на сезон.
  • В прошлом сезоне он забил пять мячей в 19 матчах.

Источник: твиттер Николо Скиры
Бразилия. Серия А Васко да Гама Балотелли Марио
Комментарии (3)
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ItalianFootball
1605858318
Туда можно, там ребята из фавел терпеть не станут кидания дротиков в детей, пристрелят по тихому и бросят в речку.
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DOCTOR PENALTY
1605870785
В цирк люди ходят с удовольствием, клоуны всегда востребованы.
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zigbert
1605900859
Футболист хороший только вот всем надоели его капризы.
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