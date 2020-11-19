Главные новости дня. «Зенит» сыграет с «Лацио» без зрителей, «Сити» продлил контракт с Гвардиолой

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Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ. За него могут заплатить 30 миллионов

Черчесов – после 0:5 от Сербии: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде?»

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