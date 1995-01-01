«Чемпионат»: у Дивеева диагностирован перелом носа со смещением

Мудрый тренер сказал травмированному Дивееву: "Надо Игорь, надо. Ты нужен России!" В итоге человек усугубил повреждение, а России из-под него забили четыре банки.
Дополнительное медобследование подтвердило, что у защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева перелом носа со смещением.
Кроме того, у футболиста выявлено небольшое сотрясение мозга, пишет «Чемпионат».
Сроки восстановления центрбека станут известны позднее.
- В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 13 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Игрок травмировался, выступая за сборную, в матче против Сербии (0:5).