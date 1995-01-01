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    «Чемпионат»: у Дивеева диагностирован перелом носа со смещением

    Дополнительное медобследование подтвердило, что у защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева перелом носа со смещением.

    Кроме того, у футболиста выявлено небольшое сотрясение мозга, пишет «Чемпионат».

    Сроки восстановления центрбека станут известны позднее.

    • В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 13 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Игрок травмировался, выступая за сборную, в матче против Сербии (0:5).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6861

      Вомбат 13 минут назад

      Мудрый тренер сказал травмированному Дивееву: "Надо Игорь, надо. Ты нужен России!" В итоге человек усугубил повреждение, а России из-под него забили четыре банки.

      0
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      Рейтинг: +3715

      Cleaner 1 час назад

      Вопрос один - ПОЧЕМУ сразу не заменили?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6765

      FanatSerj 1 час назад

      ЦСКА прям "везет" на носы, то Грулев подсобит, то вот Сербы.
      Здоровья.

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