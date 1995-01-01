«Чемпионат»: у Дивеева диагностирован перелом носа со смещением

Дополнительное медобследование подтвердило, что у защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева перелом носа со смещением.

Кроме того, у футболиста выявлено небольшое сотрясение мозга, пишет «Чемпионат».

Сроки восстановления центрбека станут известны позднее.