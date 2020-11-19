«Зенит» сыграет с «Лацио» без зрителей

Ответный матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио» пройдет при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

В Италии сложилась чрезвычайно сложная эпидемиологическая ситуация, власти решили проводить все матчи без зрителей. Гостевая квота также не выделятся.

Игра пройдет 23 ноября, начало в 23:00 по московскому времени.