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    «Зенит» сыграет с «Лацио» без зрителей

    Ответный матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио» пройдет при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

    В Италии сложилась чрезвычайно сложная эпидемиологическая ситуация, власти решили проводить все матчи без зрителей. Гостевая квота также не выделятся.

    Игра пройдет 23 ноября, начало в 23:00 по московскому времени.

    • Первый матч между командами завершился вничью – 1:1.
    • «Зенит» занимает в группе последнее место, «Лацио» идет вторым.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3099

      Гавроша 9 минут назад

      У нас тоже запретили зрителей, скоро вообще играть запретят!

      0
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      Рейтинг: +1228

      alll-333 34 минуты назад

      ну так, так так

      0
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      Рейтинг: -147

      Alex_MI_5 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Позор немытым! Даже не хотят на их матчи ходить, прикрываются коронавирусом, гы-гы

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