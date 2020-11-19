Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ. За него могут заплатить 30 миллионов

Карол Кисел, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал информацию о заинтересованности английских клубов в его клиенте.

«Клубы АПЛ уже давно следят за Алексом, так что для нас это не новость. С некоторыми из них мы контактируем, но пока рано говорить о конкретных предложениях», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что за чешского хавбека могут заплатить 30 миллионов фунтов.