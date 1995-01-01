Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ. За него могут заплатить 30 миллионов

    Карол Кисел, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал информацию о заинтересованности английских клубов в его клиенте.

    «Клубы АПЛ уже давно следят за Алексом, так что для нас это не новость. С некоторыми из них мы контактируем, но пока рано говорить о конкретных предложениях», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что за чешского хавбека могут заплатить 30 миллионов фунтов.

    • Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года.
    • С тех пор он сделал два ассиста в 38 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: iSport.cz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2080

      FENIX-SL 1 час назад

      а заплатят 10 максимум

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3715

      Cleaner 1 час назад

      Крал у Клары украл кораллы, а Клара у Крала украла кларнет. Если бы Крал у Клары не крал кораллы, то Клара у Крала не крала б кларнет. Королева Клара кавалера Крала строго карала за кражу кораллов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      аларм дубль2 > Cleaner 16 минут назад

      родственники блин !!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80633
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru