Mirror: Крал может продолжить карьеру в АПЛ. Его оценивают в 30 миллионов

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал зимой может перейти в клуб английской Премьер-лиги.

По информации Mirror, за чехом следят сразу несколько скаутов команд АПЛ. Они оценивают Крала в 30 миллионов фунтов и считают, что после удачной игры на ЧЕ-2020 стоимость футболиста может увеличиться.