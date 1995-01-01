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    Mirror: Крал может продолжить карьеру в АПЛ. Его оценивают в 30 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал зимой может перейти в клуб английской Премьер-лиги.

    По информации Mirror, за чехом следят сразу несколько скаутов команд АПЛ. Они оценивают Крала в 30 миллионов фунтов и считают, что после удачной игры на ЧЕ-2020 стоимость футболиста может увеличиться.

    • Крал перешел в «Спартак» из пражской «Спарты» в 2019 году за 12 миллионов евро.
    • В 14 матчах текущего сезона РПЛ чех забил два гола и отдал две голевые передачи.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      SLADE2020 8 минут назад

      Этот пудель 30 лямов? Завязывайте! Пусть уезжает побыстрее, навсегда! Хотя бы на 5=к!

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