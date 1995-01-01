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    «Милан» готов арендовать защитника «Фиорентины» Миленковича за 10 миллионов с обязательством выкупа

    «Милан» планирует в январе сделать предложение о трансфере центрального защитника «Фиорентины» Николы Миленковича.

    По информации Tuttomercatoweb, речь идет об аренде на полтора года за 10 миллионов евро с последующим обязательством выкупа за 30 миллионов.

    «Фиорентину» такие условия вряд ли устроят, отмечает источник. Также на 23-летнего серба претендуют «Ювентус» и «Интер».

    • В текущем сезоне Миленкович забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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