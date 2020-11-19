«Милан» готов арендовать защитника «Фиорентины» Миленковича за 10 миллионов с обязательством выкупа

«Милан» планирует в январе сделать предложение о трансфере центрального защитника «Фиорентины» Николы Миленковича.
По информации Tuttomercatoweb, речь идет об аренде на полтора года за 10 миллионов евро с последующим обязательством выкупа за 30 миллионов.
«Фиорентину» такие условия вряд ли устроят, отмечает источник. Также на 23-летнего серба претендуют «Ювентус» и «Интер».
- В текущем сезоне Миленкович забил один гол и сделал один ассист в восьми матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb