«Милан» готов арендовать защитника «Фиорентины» Миленковича за 10 миллионов с обязательством выкупа

«Милан» планирует в январе сделать предложение о трансфере центрального защитника «Фиорентины» Николы Миленковича.

По информации Tuttomercatoweb, речь идет об аренде на полтора года за 10 миллионов евро с последующим обязательством выкупа за 30 миллионов.

«Фиорентину» такие условия вряд ли устроят, отмечает источник. Также на 23-летнего серба претендуют «Ювентус» и «Интер».