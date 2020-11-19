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  • «Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях по версии IQUII Sport 

«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях по версии IQUII Sport 

19 ноября 2020, 16:58
41

Компания IQUII Sport представила анализ популярности российских клубов в социальных сетях.

Рейтинг возглавил «Зенит», аудитория подписчиков которого в твиттере, инстаграме, фейсбуке и ютубе составляет 3 миллиона человек. Второе место у «Спартака» – 2,1 миллиона подписчиков, третье у ЦСКА – 1,7 миллиона.

«Локомотив» занял четвертую строчку рейтинга с 757 тысячами подписчиков, на пятом месте «Краснодар» – у него 636 тысяч подписчиков.

Также ютуб-канал «Зенита» стал 16-м в рейтинге клубных каналов Европы. Он стал популярнее каналов «Эвертона» (399 тысяч) и «Марселя» (383 тысячи).

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Краснодар Эвертон Марсель
Комментарии (41)
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NewLife
1605794476
Идиоты - для них популярность это соц сети. Валите в дом 2 и там определяйте популярность.
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nik55
1605796332
все бомжи России ----все за газсрем---Источник: Официальный сайт «Зенита»-- забыл дописать еще все ананисты и гомики за вас
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subbotaspartak
1605796632
Дык такая попа лизация идёт.
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Сильвербой
1605803988
Ну еще бы, в Зените игроки время от времени глядишь и прославят свой клуб, то нажруться и буянят в аэропорту, то стульями кому-нибудь ********, то подрочат в прямом эфире... Это только последние события... А есть еще и "бывшие", которые тоже добавляют популярности: - "Бывший игрок Зенита, ******** судье...и т.д"
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aaaaahhhh
1605805119
а еще вчера в сборной 5 дебилов из этого клупа играли....
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Иван Петров 1986
1605805288
Ну понятно для европы это самый популярный клуб - там же и гомосеки есть и онанисты - это для гейропы главное.
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mamba9090909
1605806412
Вот тут голосят о зенитовских клонах.)) Специально просмотрел страницу. 5 пользователей за Зенит и 21 ненавистников. Так кто тут клоны?))
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rash1959
1605807136
Конечно когда выкладывают в сеть клубный секс в раздевалке или задрота - одиночку, то рейтинги обеспечены, вот только они отрицательные. Верные слова в статье от IQUII Sport - это АНАЛИЗ. После всего АНАЛИЗЫ в зене надо сдать всем.
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SaveAS
1605808666
Зенит должен Дзюбу блогодарить и его золотой хрен целовать, что дрочку его раздули до федерального канала
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SaveAS
1605809144
Все знаю что спартак даже на выездах собирает больше аудиторию чем домашняя команда! И в Питере собиралибы больше народу, если бы омон на московском вокзале 50% спартакавских болельщиков не утаскивал по автозакам!ведь обидно будет, если крестовский будет красно-белый
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