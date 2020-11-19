«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях по версии IQUII Sport 

Компания IQUII Sport представила анализ популярности российских клубов в социальных сетях.

Рейтинг возглавил «Зенит», аудитория подписчиков которого в твиттере, инстаграме, фейсбуке и ютубе составляет 3 миллиона человек. Второе место у «Спартака» – 2,1 миллиона подписчиков, третье у ЦСКА – 1,7 миллиона.

«Локомотив» занял четвертую строчку рейтинга с 757 тысячами подписчиков, на пятом месте «Краснодар» – у него 636 тысяч подписчиков.

Также ютуб-канал «Зенита» стал 16-м в рейтинге клубных каналов Европы. Он стал популярнее каналов «Эвертона» (399 тысяч) и «Марселя» (383 тысячи).