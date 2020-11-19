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    «Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях по версии IQUII Sport 

    Компания IQUII Sport представила анализ популярности российских клубов в социальных сетях.

    Рейтинг возглавил «Зенит», аудитория подписчиков которого в твиттере, инстаграме, фейсбуке и ютубе составляет 3 миллиона человек. Второе место у «Спартака» – 2,1 миллиона подписчиков, третье у ЦСКА – 1,7 миллиона.

    «Локомотив» занял четвертую строчку рейтинга с 757 тысячами подписчиков, на пятом месте «Краснодар» – у него 636 тысяч подписчиков.

    Также ютуб-канал «Зенита» стал 16-м в рейтинге клубных каналов Европы. Он стал популярнее каналов «Эвертона» (399 тысяч) и «Марселя» (383 тысячи).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5344

      subbotaspartak 3 минуты назад

      Дык такая попа лизация идёт.

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      Рейтинг: +5079

      nik55 8 минут назад

      все бомжи России ----все за газсрем---Источник: Официальный сайт «Зенита»--
      забыл дописать еще все ананисты и гомики за вас

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      Рейтинг: +3099

      Гавроша 11 минут назад

      Свиньи как обычно не согласны, раз первый не спартак.

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      Рейтинг: -147

      Alex_MI_5 16 минут назад

      Такой популярный, что аж позор голубятне)

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      Рейтинг: +1091

      elessar arnor 27 минут назад

      угу, совсем у людей нет воображалки, раз болеют за зеньку..позор

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      Рейтинг: +2392

      Masteralex 28 минут назад

      в одноклассниках ещё пусть посчитают

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      Рейтинг: +22127

      пьяныйхоровод 35 минут назад

      Щас бомбанёт у народных переваренными жёлудями .

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      Рейтинг: +5214

      NewLife 38 минут назад

      Идиоты - для них популярность это соц сети. Валите в дом 2 и там определяйте популярность.

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