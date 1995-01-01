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    Гилерме – худший игрок сборной России в матче с Сербией по версии WhoScored, Кузяев – лучший

    Портал WhoScored подвел итоги матча шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России (5:0).

    Худшим игроком встречи стал вратарь Гилерме с оценкой 5,2. Он пропустил четыре гола в первом тайме, после чего был заменен.

    В топ-3 худших также вошли центральные защитники Георгий Джикия (5,3) и Игорь Дивеев (5,4).

    В тройку лучших игроков российской сборной WhoScored включил Далера Кузяева (6,7), Ивана Облякова (6,4), а также Антона Заболотного и Андрея Мостового (6,3), поделивших третье место.

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +16469

      silver29 19 минут назад

      Как может быть кто-то лучший или худший в команде влетающей от Сербии !!! 0-5 ((( ключевое слово КОМАНДА, ее нет и лысый совсем не тренер в перерыве не вратаря надо было менять а черчесова увольнять.

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      Рейтинг: +1410

      Валерий2705 34 минуты назад

      Б.л.я как же так, у всех так бомбило, что аж 5 игроков Зенита в старте, но худшие то всё равно два топа из Спартака и ЦСКА... Гилю вообще не беру, его тупо расстреливали через оборонительное решито.

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      Рейтинг: +1030

      ZENIT-59 > Валерий2705 19 минут назад

      Защиту расстреливали,но в центре обороны-то играли не игроки Зенита! Любимец Черчесова- Джикия и Дивеев.В клубах у них не самые лучшие показатели.А Гильерме в воротах-где сейчас Локомотив в таблице!?Черчесов полностью про....игру! Худшей игры у нас ещё не бывало! Позор нашего футбола !

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      Рейтинг: +16469

      silver29 > ZENIT-59 14 минут назад

      Ты матч-то смотрел ? какой расстрел ? никчемный Гелерме пропускал и между ладошек и из-за штрафной ((( а Оздоева даже в пастухи не возьмут, все проспит ((((

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      Рейтинг: +10607

      Skull_Boy > silver29 4 минуты назад

      Да что ты ему доказываешь, если он и бревно у себя в глазу не заметит, в опорной были Кузяев и Оздоев и что-то я не заметил, что они вообще играли их тупа проходили сербы пешком, и постоянно атаки шли через левый край обороны, где так же обосрался и Жирков и в очередной раз уже убедился, если зенитовцы в сборной, то все это пи_здец, а пиз_дец и случился, а больше всего убило, что Ерохин бл9 в сборной и играет, а Кучаев и вовсе не заявлен и 2 долбае_ба из ФНЛ - Мостовой и Заболотный

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      Рейтинг: +9130

      paracetamol 55 минут назад

      Странно, как Зе-Болоте 6.3 поставили?

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      Рейтинг: +5550

      САДЫЧОК > paracetamol 44 минуты назад

      Странно , как вообще многим можно ставить оценки-Оздоеву , Гильерме , Джикии , Дивееву ?!

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      Рейтинг: +603

      АКМ-74У 59 минут назад

      Странно, что Черчесов, сам бывший вратарь, не видит, что Гилерме играет все хуже и хуже второй год подряд.

      2
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      Рейтинг: +5794

      Asbjorn > АКМ-74У 33 минуты назад

      Потому что Черчесов сам был так себе вратарь

      2
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      Рейтинг: +5550

      САДЫЧОК 1 час назад

      Как он может быть худший , если защиты вообще не было ?!

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      Рейтинг: +9130

      paracetamol > САДЫЧОК 53 минуты назад

      Не выручил ни разу, все пропускал, вот почему! Посмотри еще раз, как серб играл.

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