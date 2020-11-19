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  • Гилерме – худший игрок сборной России в матче с Сербией по версии WhoScored, Кузяев – лучший

Гилерме – худший игрок сборной России в матче с Сербией по версии WhoScored, Кузяев – лучший

19 ноября 2020, 10:15
35

Портал WhoScored подвел итоги матча шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России (5:0).

Худшим игроком встречи стал вратарь Гилерме с оценкой 5,2. Он пропустил четыре гола в первом тайме, после чего был заменен.

В топ-3 худших также вошли центральные защитники Георгий Джикия (5,3) и Игорь Дивеев (5,4).

В тройку лучших игроков российской сборной WhoScored включил Далера Кузяева (6,7), Ивана Облякова (6,4), а также Антона Заболотного и Андрея Мостового (6,3), поделивших третье место.

Источник: WhoScored
Сербия Россия Гилерме
Комментарии (35)
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АКС-74У
1605771852
Странно, что Черчесов, сам бывший вратарь, не видит, что Гилерме играет все хуже и хуже второй год подряд.
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paracetamol
1605772136
Странно, как Зе-Болоте 6.3 поставили?
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Валерий2705
1605773357
Б.л.я как же так, у всех так бомбило, что аж 5 игроков Зенита в старте, но худшие то всё равно два топа из Спартака и ЦСКА... Гилю вообще не беру, его тупо расстреливали через оборонительное решито.
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55together
1605779653
Когда-то переживали за Ямайку, влетевшую 5-0 АРГЕНТИНЕ!!! А здесь влетели срани господней (я не про сербский народ, уважаю их, фашистов не хуже нас пи..дили, а про состояние их нынешней сборной) и начинается - тот плохой, этот не хорош! Да жопа у нас в футболе! Игрочишки, тренеришки, нарики, алкаши, пьянь, с суперзарплатами, которыми ничего не надо, кроме бабла! Патриотизм - у кого? У Зобнина, клявшегося в верности вылетающему Динамо, и с сбежавшему за баблом через день? У Жиркова, чья жена заставит его и до 50 играть? У Заболотного или Смолова, мозгов у которых меньше, чем у индейцев Северной Америки - им раскраска хоть поднимала боевой дух и проявить свое военное искусство? У онаниста? У физрука, которого спасла нога Акинфеева в пенальти с Испанией и который (я не болельщик ЦСКА) проявил себя достойно, отказавшись играть у идиота, не потерпевшего реального патриота России Игоря Денисова! Нынешняя Россия, в которой стеной за дрочуна встали певцы и артисты и прочая голубень - достойна 0-5! Певучие защитники! Готовые за бабки хоть сзади, хоть в рот!
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basil2591
1605780265
Да, такого позора я не видел, хотя слежу за футболом с начала 60-х. Жалкая беспомощность, полное отсутствие уважения к самому себе, не говорю уж про страну и болельщиков. Отчего это? Смею предположить - от огромных зарплат при минимальном усердии и безмерной гордыни, а отсюда безответственности и полном отсутствии такого понятия как стыд. Как же им смотреть в глаза людям после этого? Или ссы в глаза - всё божья роса! Адекватные люди в подобных случаях подают в отставку ( это про вас г. Черчесов ) и самоустраняются с занятых ими мест ( про футболистов-сборников ). Хотя, подобная реакция, пожалуй, не для них. Где еще за хождение пешком по полю, многочасовое просиживание в тату-кабинетах, прилюдную мастурбацию и уличные потасовки будут платить такие гонорары? Вот то-то!
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O-Z
1605785074
Лучший Дрочуба снова который не учавствовал в вчерашнем позоре.
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SaveAS
1605787664
Если команда проигрывает, это не из-за одного игрока, виноваты все, а в первую очередь тренер, а счет 5:0 тут явно ошибки тренерского штаба
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1605787856
Русский вратарь Гилерме.
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subbotaspartak
1605791210
Гилерма с бразильского - Дыркин. С португальского не переводится
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stop
1605792343
По поводу Гилерме полностью согласна , как- будто в огромной России нет вратарей ,в ворота ставят гастролёров !!!
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