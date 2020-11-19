Гилерме – худший игрок сборной России в матче с Сербией по версии WhoScored, Кузяев – лучший

Портал WhoScored подвел итоги матча шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России (5:0).

Худшим игроком встречи стал вратарь Гилерме с оценкой 5,2. Он пропустил четыре гола в первом тайме, после чего был заменен.

В топ-3 худших также вошли центральные защитники Георгий Джикия (5,3) и Игорь Дивеев (5,4).

В тройку лучших игроков российской сборной WhoScored включил Далера Кузяева (6,7), Ивана Облякова (6,4), а также Антона Заболотного и Андрея Мостового (6,3), поделивших третье место.