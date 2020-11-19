Сборная России имеет худшую серию без побед с 2018 года

Сборная России была разгромлена Сербией со счетом 0:5 в матче шестого тура Лиги наций.
Команда Станислава Черчесова на смогла победить в шестой игре подряд – три ничьи и три поражения.
Это худшая безвыигрышная серия россиян с 2018 года – тогда она остановилась на отметке в семь матчей.
- Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет.
- Команда опустилась в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022.
- Россияне финишировали вторыми в группе Лиги наций и не вышли в дивизион А.
Источник: «Бомбардир»