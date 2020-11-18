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  • В сборной Сербии исключили отмену матча со сборной России в Лиге наций

В сборной Сербии исключили отмену матча со сборной России в Лиге наций

18 ноября 2020, 19:12
6

Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал возможную отмену матча со сборной России из коронавируса.

«Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом. Все хорошо. Будут играть», – сказал Филипович.

Ранее стало известно, что у коронавирус выявлен у трех футболистов сборной Сербии – полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также COVID-19 заболел физиотерапевт команды.

  • Матч Сербия – Россия состоится в Белграде, начало – в 22:45 по московскому времени.
  • Россия лидирует в своей группе с восемью очками, сербы занимают последнее место, набрав три очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Сербия
Комментарии (6)
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acor94
1605720036
Какая отмена? я уже пива купил, пиццу заказал. нука быстро вышли на поле все!
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Боцман59rus
1605721986
Матча с ээээээ редактору,,,,
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афоня72
1605724206
Ну хоть так порадуемся...
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a s
1605727223
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sploshnovalena
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acor94
1605738958
Лучше бы отменили и 3:0 в нашу пользу...
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