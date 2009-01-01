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    В сборной Сербии исключили отмену матча со сборной России в Лиге наций

    Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал возможную отмену матча со сборной России из коронавируса.

    «Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом. Все хорошо. Будут играть», – сказал Филипович.

    Ранее стало известно, что у коронавирус выявлен у трех футболистов сборной Сербии – полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также COVID-19 заболел физиотерапевт команды.

    • Матч Сербия – Россия состоится в Белграде, начало – в 22:45 по московскому времени.
    • Россия лидирует в своей группе с восемью очками, сербы занимают последнее место, набрав три очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1487

      acor94 6 минут назад

      Какая отмена? я уже пива купил, пиццу заказал. нука быстро вышли на поле все!

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