В сборной Сербии исключили отмену матча со сборной России в Лиге наций

Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал возможную отмену матча со сборной России из коронавируса.
«Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом. Все хорошо. Будут играть», – сказал Филипович.
Ранее стало известно, что у коронавирус выявлен у трех футболистов сборной Сербии – полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также COVID-19 заболел физиотерапевт команды.
- Матч Сербия – Россия состоится в Белграде, начало – в 22:45 по московскому времени.
- Россия лидирует в своей группе с восемью очками, сербы занимают последнее место, набрав три очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»