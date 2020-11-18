В сборной Сербии исключили отмену матча со сборной России в Лиге наций

Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал возможную отмену матча со сборной России из коронавируса.

«Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом. Все хорошо. Будут играть», – сказал Филипович.

Ранее стало известно, что у коронавирус выявлен у трех футболистов сборной Сербии – полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также COVID-19 заболел физиотерапевт команды.