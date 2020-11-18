Бердыев – о Нобоа: «Такого игрока в России больше нет. И в Европе надо поискать»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим игроком в РПЛ.

«Я точно знаю, что такого игрока в России просто больше нет. И в Европе надо поискать по его интеллекту. В «Эмелеке» я его увидел, и он там 10-ку играл. Когда стал переделывать в опорного, это стало такой проблемой. Он мне говорит: «Коуч, я не могу там играть и это не мое». Но в итоге в 2009 году стал лучшим по перехватам и отборам в Премьер-лиге. Кристиан, конечно, делает себе поблажки даже сейчас. Но потенциал его очень высокий был», – сказал Бердыев.