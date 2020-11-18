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  • Бердыев – о Нобоа: «Такого игрока в России больше нет. И в Европе надо поискать»

Бердыев – о Нобоа: «Такого игрока в России больше нет. И в Европе надо поискать»

18 ноября 2020, 12:52
9

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим игроком в РПЛ.

«Я точно знаю, что такого игрока в России просто больше нет. И в Европе надо поискать по его интеллекту. В «Эмелеке» я его увидел, и он там 10-ку играл. Когда стал переделывать в опорного, это стало такой проблемой. Он мне говорит: «Коуч, я не могу там играть и это не мое». Но в итоге в 2009 году стал лучшим по перехватам и отборам в Премьер-лиге. Кристиан, конечно, делает себе поблажки даже сейчас. Но потенциал его очень высокий был», – сказал Бердыев.

  • Нобоа играл под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове».
  • В нынешнем сезоне Нобоа забил 7 голов в 11 матчах РПЛ.

Источник: Ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин Нобоа Кристиан Бердыев Курбан
Комментарии (9)
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NewLife
1605694485
Конечно, Нобоа прекрасный футболист, если поставить его на подходящую для его игры позицию. Но, думаю, Влашич посильнее будет. Влашич - танк, Нобоа - гаубица.
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vladimirtworogow
1605698692
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Валерий2705
1605699022
Одно можно точно сказать, Нобоа в несколько раз сильнее, чем срань с паспортом, по фамилии Оздоев. Но это уже совсем другая история.
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FanatSerj
1605700782
Тем и удивительно почему Семак его слил из Зенита или его и тут не спрашивали, а там на уровне ротенбергов-медведевых решили.
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Garrincha58
1605710322
читайте статью внимательней в 2009г,а сейчас 2020г Нобоа уже давно потерял скорость выносливость да интелекта футбольного у него не отнять но сейчас это не игрок скажем ЛЧ и тем более с таким лимитом в Зените его просто не могли оставить, кстати из за лимита в команде многих всё ещё терпят Жирков Ерохин Оздоев да и Дзюбу тоже, а ведь это все игроки сборной и поэтому она так хреновенько играет как и Зенит тоже особенно в ЛЧ
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