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    Бердыев – о Нобоа: «Такого игрока в России больше нет. И в Европе надо поискать»

    Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим игроком в РПЛ.

    «Я точно знаю, что такого игрока в России просто больше нет. И в Европе надо поискать по его интеллекту. В «Эмелеке» я его увидел, и он там 10-ку играл. Когда стал переделывать в опорного, это стало такой проблемой. Он мне говорит: «Коуч, я не могу там играть и это не мое». Но в итоге в 2009 году стал лучшим по перехватам и отборам в Премьер-лиге. Кристиан, конечно, делает себе поблажки даже сейчас. Но потенциал его очень высокий был», – сказал Бердыев.

    • Нобоа играл под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове».
    • В нынешнем сезоне Нобоа забил 7 голов в 11 матчах РПЛ.

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    Источник: Ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5158

      NewLife 41 минуту назад

      Конечно, Нобоа прекрасный футболист, если поставить его на подходящую для его игры позицию.
      Но, думаю, Влашич посильнее будет. Влашич - танк, Нобоа - гаубица.

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