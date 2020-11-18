Мората – о матче с Германией: «Надо будет найти видео и пересмотреть его в записи»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился впечатлениями от матча Лиги наций с Германией (6:0). Форвард забил в этой встрече один гол.

«Это наш лучший матч при Луисе Энрике. Надо будет раздобыть видео и пересмотреть его в записи, просто чтобы посмотреть, как здорово мы играли. Конечно, все мы хотели бы так в каждом матче. У этой победы не может быть никаких «но», – сказал Мората.